Браузер Brave начал игнорировать страницы Google AMP ради безопасности пользователей

Разработчики браузера Brave анонсировали новую функцию: De-AMP. Она автоматически пропускает все страницы, отображаемые при помощи платформы Google Accelerated Mobile Pages и направляет на исходный веб-сайт.

«AMP наносит ущерб конфиденциальности пользователей, безопасности и работе в интернете, и, что не менее плохо, AMP помогает Google еще больше монополизировать и контролировать интернет». Команда Brave Privacy

«Защита от AMP» будет происходить двумя способами. Если браузер не сможет переписать ссылки и URL-адреса, Brave будет отслеживать страницы и перенаправлять пользователей, предотвращая загрузку и выполнение кода AMP/Google.

Инструмент De-AMP уже доступен в бета-версиях, а со сборки 1.38 будет включен по умолчанию для ПК и Android. IOS-вариант выйдет позже.

Пользователи, которые хотят продолжать посещать AMP-версии страниц, могут продолжить делать это, перейдя brave://settings/shields и отключив De-AMP.

Технология AMP (ускоренные мобильные страницы) разработана и продвигается Google. Такие страницы обслуживаются с серверов Google, а не с исходного сайта. Поисковик при запросе предварительно загружает большую часть результатов запроса в фоновом режиме, а при нажатии на статью Google отправит вас на свою страницу.

Google утверждает, что целью проекта AMP является повышение производительности веб-сайта за счет комбинации предварительной загрузки, обслуживания страниц с (иногда) более быстрых серверов Google и удаления некоторых устаревших функций браузера.

В своем блоге Brave высказывает опасения по поводу развития Google технологии AMP 2.0, основанной на предложениях Signed Exchange (SXG) и WebBundle. Формально это усилие не называется AMP 2.0, но цели те же: позволить большей части интернета обслуживаться с серверов Google и таким образом, чтобы дать пользователям меньший контроль над тем, как они взаимодействуют с этим контентом, и с меньшим пониманием откуда этот контент.