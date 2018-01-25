Браузер Google Chrome научился навсегда отключать звук на сайтах с автоматически включающимися видеороликами

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На этой неделе вышла стабильная версия браузера Google Chrome под порядковым номером 64, которая принесла несколько весьма полезных функций.

Главное нововведение – обещанная ранее возможность навсегда отключать звук на сайтах с надоедливыми самовоспроизводящимися видеороликами. Новая функция заменяет предыдущую опцию mute tab, позволяющую лишь на время приглушать звуки на той или иной странице. Теперь пользователю будет достаточно единожды отключить звук для определенного ресурса, нажав правую кнопку мыши и выбрав соответствующий пункт контекстного меню («Отключить звук на сайте»). После этого, открывая страницы на таком ресурсе, больше не нужно будет лихорадочно искать плеер, чтобы остановить воспроизведения, и через монитор посылать «лучи добра» в адрес владельцев сайта.

Еще одно новшество – поддержка HDR на платформе Windows, но стоит сразу оговорить, что обязательными условиями тут являются не только соответствующие монитор и видеокарта, но и версия Windows 10 с установленным обновлением Fall Creators Update.

Кроме того, обновление включает изменения, призванные защитить пользователей Windows и Mac от атак с использование недавно обнаруженных уязвимостей Meltdown и Spectre. Компания Google вслед за остальными отключила функцию SharedArrayBuffer для предотвращения возможных атак.

Источник: The Verge и Chrome