Британец полетел в США, чтобы купить жесткие диски: сэкономил $2000, несмотря на расходы на билеты и отель

Один из пользователей Reddit из Великобритании рассказал, что сэкономил на покупке жестких дисков, слетав за ними в США.





Пользователь под ником u/cgtechuk следил за ценами на 28-терабайтные диски в Великобритании и заметил, что они постоянно растут. В начале года он решил полететь в США, чтобы приобрести 10 жестких дисков с такой емкостью. Поскольку магазины Best Buy и B&H Photo установили максимальный лимит по продаже дисков в 5 единиц, ему пришлось покупать их в обоих магазинах. После подтверждения заказа он забронировал авиабилет и отель в Нью-Йорке.

В США жесткий дискSeagate IronWolf Pro 28TB на Amazon стоит $610, тогда как на Amazon UK его цена составляет $980. Поэтому разница в цене получается более $370. А если мужчине необходимо 10 таких, то разница будет составлять $3700. Между тем самые дешевые билеты из лондонского аэропорта Хитроу в аэропорт им. Джона Кеннеди стоят минимум $700. Даже с учетом недорогого отеля, который за 4 ночи обойдется где-то также в $700 и еще $300 на сопутствующие расходы, экономия составит около $2000.

Вероятно, что пользователь u/cgtechuk сэкономил еще больше, поскольку использовал накопленные баллы как для авиаперелета, так и во время пребывания в отеле. Для того, чтобы предотвратить мошенничество человек записал все данные, когда забирал приобретенные жесткие диски, включая серийные номера. Каждый диск был протестирован с помощью SeaTools и Crystal. После проверки всех дисков u/cgtechuk упаковал их в ручную кладь и положил ее в багаж.

Хотя спрос со стороны ИИ преимущественно спровоцировал дефицит памяти, жесткие диски также медленно растут в цене и становятся все более дефицитными. Цены на них выросли на 46% с третьего квартала прошлого года. В частности, компания Western Digital уже сообщила, что распродала всю запланированную к производству в 2026 году продукцию. Несмотря на то, что жесткие диски гораздо медленнее, чем SSD, они по-прежнему имеют решающее значение для крупных компаний, занимающихся ИИ, в сфере хранения данных.





Поскольку цены на SSD выросли в 16 раз, дата-центры переходят на использование HDD для хранения больших наборов данных. Это, в свою очередь, приводит к росту спроса и, как следствие, к повышению цен для всех, включая потребителей.

Ранее мы писали, что пользователь Reddit приобрел подержанную материнскую плату за $50 и в итоге получил SSD-накопители общей стоимостью более $1500. С другой стороны на Reddit появилась показательная история о том, как даже опытные пользователи могут стать жертвами все более изощренных подделок.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Tom’s Hardware