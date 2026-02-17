Геймер-счастливчик нашел "сокровище" в поврежденной материнской плате с eBay: потраченные $50 "окупились" четырьмя SSD на $1500

Иногда техника находит нового владельца почти случайно — но без знаний здесь не обойтись. Пользователь Reddit приобрел подержанную материнскую плату за $50 и в итоге получил SSD-накопители общей стоимостью более $1500. Речь идет о 12 ТБ быстрого M.2-хранилища, которое предыдущий владелец просто оставил установленным в плате.





Объявление на eBay касалось материнской платы MSI Pro Z690-A WiFi с погнутым контактом в сокете. Продавец просил всего $50. На первый взгляд — типичный «битый» вариант под ремонт или на запчасти. Но покупатель обратил внимание на деталь: все четыре слота M.2 оставались закрытыми штатными радиаторами. Это намекало, что под ними могут стоять SSD.

Из-за роста цен на оперативную память и твердотельные накопители на фоне бума ИИ риск выглядел оправданным. Reddit-пользователь потратил полчаса на дорогу к продавцу — и вернулся с четырьмя рабочими SSD.

В комплекте оказались два WD Black SN850X объемом 4 ТБ каждый. Розничная цена таких составляет $449,99 за штуку. Также был один Intel 670p емкостью 2 ТБ за $299,99 и Corsair Force MP600 на 2 ТБ, который на пике продаж стоил $374,99. Общая стоимость накопителей составила $1574,96 при вложении $50.





Несмотря на то что накопитель WD Black SN850X вышел четыре года назад, он до сих пор остается одним из самых быстрых PCIe 4.0 SSD в своем классе. Именно поэтому модель часто рекомендуют в качестве альтернативы флагманским M.2-решениям. Intel 670p и Corsair MP600 уже сняли с производства, но для резервного копирования или второго накопителя их производительности более чем достаточно.

Автор поста отметил, что продавец имел ограниченные знания о компьютерном оборудовании и выставил плату «по цене ниже, чем на eBay». Часть пользователей Reddit предположила, что плата могла иметь сомнительное происхождение — слишком уж быстро ее продавали. Другие считают, что продавец просто не ориентировался в рынке и не знал реальной стоимости установленных компонентов. Это поднимает вопрос этики таких сделок.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Подобные истории случаются не впервые. Покупатели находили новые видеокарты со скидкой в Walmart или брали старые модели за $5-9 в секонд-хендах. Онлайн-площадки вроде eBay или Facebook Marketplace иногда дарят шанс сэкономить, но в то же время оставляют открытым вопрос происхождения товара. Но иногда людям просто улыбается удача, когда прямо на свалке можно найти топовую NVIDIA RTX и AMD Threadripper или комплект «оперативки» на 64 ГБ и в придачу процессор Intel Core i7.

Источник: tomshardware