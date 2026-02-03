tradfi
Фейковые SSD с легкостью обманывают Windows: на деле "бюджетный" Samsung 990 PRO был медленнее флешки 2005 года

Вадим Карпусь

Фейкові SSD з легкістю обманюють Windows: на ділі "бюджетний" Samsung 990 PRO був повільнішим за флешку 2005 року

На Reddit появилась показательная история о том, как даже опытные пользователи могут стать жертвами все более изощренных подделок. Один из участников платформы приобрел твердотельный накопитель Samsung 990 PRO емкостью 2 ТБ, но вместо флагманской скорости получил производительность на уровне старого USB-накопителя.


Пользователь купил SSD у «проверенного локального дистрибьютора», с которым уже имел положительный опыт. Цена выглядела привлекательно — 19 тыс. рупий (около $205), тогда как официальная стоимость модели обычно превышает 30 тыс. рупий (около $330) и может быть еще выше на Amazon. Учитывая знакомство с продавцом, покупатель не заподозрил подделку.

Поначалу накопитель не вызвал подозрений. ОС Windows определила его как Samsung 990 PRO 2TB, однако более внимательный взгляд показал первый тревожный сигнал — вместо PCIe 4.0 система отображала PCIe 3.0 x4. Далее начались реальные проблемы: скорость передачи больших файлов упала до 20 МБ/с при чтении и 9-10 МБ/с при записи.

Фейкові SSD з легкістю обманюють Windows: на ділі "бюджетний" Samsung 990 PRO був повільнішим за флешку 2005 року

Тестирование в CrystalDiskMark подтвердило катастрофу: 22 МБ/с последовательного чтения и 10 МБ/с записи. Для сравнения, настоящий Samsung 990 PRO способен обеспечивать более 7000 МБ/с, а даже PCIe 3.0 SSD обычно превышают скорость 3000 МБ/с.


Фейкові SSD з легкістю обманюють Windows: на ділі "бюджетний" Samsung 990 PRO був повільнішим за флешку 2005 року

Сначала пользователь предположил, что проблема в прошивке или тротлинге. Он обновил драйверы, проверил настройки BIOS, переустановил накопитель, но это не помогло. Окончательный ответ дал официальный инструмент Samsung Magician. После сканирования программа прямо сообщила: COUNTERFEIT / NOT GENUINE — накопитель оказался подделкой.

Фейкові SSD з легкістю обманюють Windows: на ділі "бюджетний" Samsung 990 PRO був повільнішим за флешку 2005 року

По словам пользователя, такие фальшивые 990 PRO научились очень хорошо маскироваться под настоящие устройства в Windows и базовых утилитах. Внутри же они используют дешевую память NAND, часто с гораздо меньшим реальным объемом, который программно «перемаркирован» под 2 или даже 4 ТБ. В реальных сценариях работы это сразу проявляется в мизерной скорости.

Заметим, в последнее время на фоне роста цен на комплектующие все чаще обнаруживаются подделки. Недавно под видом дорогой памяти DDR5 продавали старую DDR2, а три из четырех полученных видеокарт NVIDIA RTX 4090 оказались подделками.

Источник: tweaktown

