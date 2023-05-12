Британский регулятор запретил Microsoft и Activision Blizzard покупать друг друга по частям

Управление конкуренции и рынков Великобритании запретило Microsoft и Activision Blizzard покупать активы друг друга. Запрет касается акций, дочерних предприятий и инвестиций. Например, Activision не сможет инвестировать в Xbox Game Studios, а Microsoft – в любую из студий Activision.

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Во временном постановлении CMA указано, что оно «предотвращает упреждающие действия» со стороны Microsoft или Activision Blizzard. Компании должны немедленно уведомить CMA о любых действиях, которые могут привести к нарушению приказа.

Две недели назад CMA запретило слияние двух крупнейших игровых компаний. Сделка стоила $68,7 млрд. Решение мотивировано возможным ущербом для конкуренции в сфере облачных игр. Обе стороны остались недовольны результатом и будут обращаться с апелляцией. Activision обвинила Великобританию в препятствовании бизнесу.

Решение CMA стало первым запретом сделки, антимонопольные органы ЕС и США еще не вынесли решения, а АМКУ одобрил сделку. Ранее Microsoft заключила сделки с Nintendo и другими конкурентами о распространении собственных игр на сторонних платформах, чтобы упредить обвинения в антиконкурентном поведении.

Источник: BBC