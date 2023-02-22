Игры Xbox, доступные на ПК, появятся еще и в GeForce Now – Microsoft и NVIDIA заключили десятилетнее соглашение

Microsoft заключила десятилетнее соглашение с NVIDIA – оно сделает игры Xbox, доступные на ПК, доступными и на GeForce Now. Компания позиционирует эту сделку как меру по увеличению доступности Call of Duty для большего количества игроков, в случае завершения сделки по приобретению Activision Blizzard. Однако сам по себе договор будет работать независимо от того, завершится ли сделка.

Объявление о договоренности с NVIDIA сделал президент Microsoft Брэд Смит во время слушания перед Европейской комиссией в Брюсселе, на котором Microsoft защищала приобретение ею Activision Blizzard. В частности, он заявил:

«Microsoft будет переносить свои игры для Xbox, в которые можно играть на ПК, в потоковую службу NVIDIA GeForce Now, и, кроме того, если это приобретение будет одобрено, мы также перенесем все игры Activision Blizzard, включая Call of Duty». «Вместе с Nintendo и NVIDIA мы представляем Call of Duty еще 150 миллионам человек», — также сказал Брэд Смит, и позже прямо высказался о цели заключения такого договора: «Опасение номер один, которое люди выражали по поводу этого приобретения, станет менее доступным для людей. Мы показали, что теперь верно обратное».

Смит указал, что у Sony есть 286 эксклюзивных игр для PlayStation, а у Microsoft – лишь 58 эксклюзивов для Xbox. Он подчеркнул важность отношения с Sony и отсутствие опасений или разногласий по поводу этих игр. По словам президента компании, Microsoft планирует с этого момента сосредоточиться на кроссплатформенных играх.

Соглашение охватывает и сторонние игры в том случае, если их издатели одобрят перенос. Также будут доступны игры Xbox Game Studios, приобретенные в Steam и магазин Epic. В пресс-релизе компании сообщают, что начинают работу над проектом немедленно – это означает, что вскоре станут видны практические последствия его применения в виде расширения списка доступных игр GeForce Now.

Ранее Microsoft объявила о десятилетнем соглашении с Nintendo по размещению игр Xbox на платформе Nintendo, акцентируя на том, что Call of Duty будет подпадать под действие соглашения. Также компания неуклонно нацелена на завершение покупки Activision Blizzard, которое в настоящее время планируется на 18 июля 2023 года.

Источники: GamesRadar, Windows Central