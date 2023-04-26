Британский регулятор заблокировал покупку Microsoft Activision Blizzard за $69 млрд — компании подадут апелляцию

Британское управление конкуренции и рынков (CMA) заблокировало приобретение Microsoft одного из крупнейших издателей игр Activision Blizzard за $68,7 млрд. Регулятор мотивировал запрет ущербом конкуренции в облачных играх. Ранее CMA приняла предварительное решение о том, что сделка не повредит сфере консольных игр.

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Управление конкуренции и рынков считает, что его проблемы с конкуренцией не могут быть решены с помощью продажи Call of Duty или поведенческих мер, включающих разрешение конкурентам предлагать игру на своих платформах.

«Microsoft уже имеет сильную позицию и преимущество перед конкурентами в сфере облачных игр, эта сделка укрепит его, дав компании возможность повредить деятельности новых, более инновационных конкурентов», — сказал Мартин Коулман, председатель независимой группы экспертов, которая вела расследование покупки.

Выводы CMA предшествовали решениям Европейского Союза и Федеральной торговой комиссии США, которые ожидаются летом. Microsoft и Activision подадут апелляцию об отмене решения CMA.

Источник: Bloomberg