АМКУ одобрил сделку Microsoft и Activision Blizzard — она не повредит конкуренции на рынке Украины

Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на приобретение Microsoft Activision Blizzard. Регулятор оценил участие обеих компаний на задействованных рынках на территории Украины: издания игр для ПК, консолей и мобильных устройств, цифровой дистрибуции игр, медийной рекламы. Доля участников сделки в перечисленных сферах по итогам 2020-2022 признана незначительной, а значит, не составляющей монополии.

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В решение отмечается, что Microsoft является одним из крупнейших мировых производителей ПО, производителем игровых консолей и участников облачного рынка. Activision Blizzard охарактеризована как разработчик популярных игр, таких как Call of Duty, World of Warcraft та Candy Crush. Покупка названа наибольшей сделкой за всё время существования игрового сектора.

Решение АМКУ учитывает правовой опыт других стран касательно этой сделки, который включает обеспокоенность Евросоюза и решение антимонопольного органа Великобритании об ее запрете. Комитет указывает на внимание регуляторов к сфере облачных игровых сервисов, где покупка может угрожать конкуренции.

Положительный вердикт основывается на том факте, что перечисленные компании не осуществляют хозяйственную деятельность в сфере облачных игровых сервисов в Украине. Отсюда делается вывод, что причины обеспокоенности европейских регуляторов не являются релевантными для оценки влияния сделки на рынок Украины, – а значит, покупку можно разрешить.

Источник: Антимонопольний комітет України