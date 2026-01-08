Будет ли биткоин по $3? Аналитики обсудили последствия гипотетического взлома кошельков Сатоши Накамото

3 января 2026 года биткоину исполнилось ровно 17 лет, и на фоне этого в криптосообществе продолжается «вечная» дискуссия о взломе первичных кошельков эпохи Сатоши Накамото. В соцсетях обсуждают сценарий, согласно которому биткоин в таком случае может упасть вплоть до $3.

Тему относительно компрометации ранних биткоин-адресов, которые приписывают Накамото, на этот раз запустил криптоблогер Джош Оттен, который смоделировал последствия ситуации, при которой с этих адресов на рынок одномоментно выходит до 1 млн BTC. По его оценке, такой объем предложения может спровоцировать панику и обвал цены BTC ниже $5. Впрочем, ключевой вопрос в этом предположении — реалистичность самого механизма обвала.

Аналитик Вилли Ву, отвечая на этот сценарий, заявил, что даже при условии такого шока сеть Bitcoin не перестанет функционировать, а сам рынок не «умрет». Хотя 4 млн монет на адресах P2PK (в том числе и адреса Сатоши) имеют открытые публичные ключи и являются уязвимыми, все же большинство монет не находятся в немедленно уязвимом состоянии, а резкое падение скорее станет точкой входа для крупных долгосрочных игроков-«китов». Участники обсуждения также отмечают, что вывести на открытый рынок сотни тысяч или около 1 млн BTC одномоментно практически невозможно. Такой объем значительно превышает глубину спотовых книг даже на крупнейших биржах. В подобной ситуации торги сопровождались бы техническими ограничениями, а не непрерывным падением до экстремальных уровней.

Кроме того, массовая продажа такого масштаба требовала бы либо длительного распределения во времени, либо использования OTC-сделок, которые не создают прямого давления на биржевую цену. В обоих случаях сценарий мгновенного обвала к символическим значениям вроде $3 выглядит маловероятным, поскольку рынок постепенно адаптируется к росту предложения. К тому же, любое движение монет со старых адресов было бы заметно заранее. Аналитические сервисы отслеживают такие транзакции в режиме реального времени, что дало бы участникам рынка возможность изменить позиционирование еще до фактической продажи.

Также в дискуссии подчеркивают, что факт перемещения монет не равна их продаже. Активы могут быть переведены на новые адреса, замороженные или распределенные между кошельками без немедленного выхода на биржи. В таком случае влияние было бы скорее психологическим, чем структурным. В итоге большинство участников обсуждения сходятся на том, что даже если предположить компрометацию адреса Сатоши, рынок столкнулся бы не с мгновенным обнулением цены, а с затянувшимся кризисом доверия. Сценарий с BTC по $3 рассматривается как крайняя теоретическая модель, что не учитывает реальную ликвидность рынка и поведение капитала.

