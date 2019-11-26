Будущие ноутбуки на CPU Intel с поддержкой 5G будут оснащаться модемами MediaTek





Компания MediaTek сегодня представила новую флагманскую однокристальную платформу со встроенным модемом 5G под названием Dimensity 1000, которая накануне триумфаторски дебютировала в бенчмарке AI Benchmark, заткнув за пояс Kirin 990 и Snapdragon 855+. Но незадолго до этого производитель микросхем сделал еще один важный анонс, объявив о крупном сотрудничестве с Intel. Его целью, как сообщается в официальном пресс-релизе, является разработка и вывод на рынок нового поколения мобильных ПК с поддержкой 5G.

В рамках партнерства MediaTek разработает и выступит поставщиком 5G модемов для будущих мобильных ПК на платформе Intel под управлением Windows 10. Что же касается Intel, компания из Санта-Клары определит спецификации решения 5G, обеспечит его оптимизацию и интеграцию в собственную платформу, а также окажет соответствущую поддержку OEM-партнерам.

В данном случае речь идет о варианте модема Helio M70 5G (с поддержкой диапазонов ниже 6 ГГц), представленного в мае.

То, что Intel решила положиться на MediaTek стало большой неожиданностью. Отказываясь от части своего бизнеса, связанного с сотовыми модемами для смартфонов, в начале этого года (в итоге активы продали Apple), Intel говорила о наращивании инвестиций в направление 5G и называла ПК среди приоритетных сегментов. Теперь же Intel приняла решение положиться в этом вопросе на MediaTek, судя по всему, полностью свернув собственные разработки. Что же, нам не остается ничего другого, кроме как немного подождать первых плодов этого сотрудничества. Первые компьютеры с поддержкой 5G на базе решений Intel и MediaTek должны появиться на рынке в начале 2021 года. В числе первых такие компьютеры, как ожидается, выпустят Dell и HP.

Источник: MediaTek и Intel