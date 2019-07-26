Да, Apple покупает большую часть модемного бизнеса Intel за $1 млрд

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Вот и прозвучало официальное подтверждение предварительных сведений о том, что компания Apple вот-вот объявит о покупке части бизнеса Intel. Стороны уже заключили соответствующее соглашение, по условиям которого Apple перейдет «большая часть бизнеса Intel, связанного с выпуском модемов для смартфонов». Сумма сделки, как и ожидалось, оказалась равна $1 млрд.

В соответствущем пресс-релизе сказано, что в рамках соглашения около 2200 сотрудников Intel присоединятся к Apple вместе с интеллектуальной собственностью, оборудованием и арендуемым имуществом.

Важно отметить, что Intel не выходит полностью из модемного бизнеса, а продолжит разрабатывать и выпускать модемы для мобильных ПК, самоуправляемых транспортных средств, устройств интернета вещей и других областей.

В Apple же рассчитывают, что приобретение ускорит разработку технологий для сети 5G. Собственно, теперь Apple будет владеть более чем 17 000 патентами в области технологий беспроводной связи, начиная от базовых протоколов для стандартов сотовой связи и заканчивая модемной архитектурой.

Разумеется, поглощение еще должно пройти обычную в таких случаях процедуру одобрения со стороны регулирующих органов. Ожидается, что сделка будет завершена в четвертом квартале 2019 года.

Напомним, Intel объявила, что отказывается от планов выпуска модемов 5G для смартфонов в апреле, спустя всего несколько часов после того, как Apple и Qualcomm неожиданно объявили о мирном улаживании многолетнего патентного спора, подписании многолетнего лицензионного соглашение и контракта на поставку модемов для iPhone. До того, как Apple и Qualcomm снова стали друзьями, единственным поставщиком модемов для iPhone 2018 года была Intel. В том же месяце в сети появилась информация, что Intel ищет покупателя для модемного бизнеса, а Apple называлась самым вероятным претендентом.

Источник: Apple