Будущие новинки HMD: раскладной телефон Barbie и смартфон под собственным брендом

Компания Human Mobile Devices, известная как HMD, вместе с Mattel готовит к выпуску раскладной телефон Barbie и смартфон под брендом HMD. Ранее компания объявила о стратегии HMD Fusion — разработку новых смартфонов с различными партнерами.

Пока не объявлено никаких цен, спецификаций или функций телефона Barbie, который еще не получил официального названия. Известно, что это будет традиционный раскладной телефон, а не смартфон — об этом рассказывает сама компания:

«Раскладные телефоны любят за то, что они предлагают решение для цифрового детокса в мире, где почти четверо из десяти (38%) молодых людей в возрасте 16-24 лет, обеспокоены тем, что проводят слишком много времени со своим смартфоном. Только в США треть представителей поколения людей, родившихся в 2000-х, активно пытается ограничить время, проведенное в социальных сетях, и их страх потерять что-то важное (FOMO — синдром упущенных возможностей) постепенно уменьшается. Поколение 2000-х пока единственное, чье ежедневное время в социальных сетях сократилось с первого квартала 2021 года на 13%, в то время как количество личных встреч с друзьями выросло до 28%. Спрос на кнопочные телефоны растет, поскольку молодые люди решают ограничить время, проведенное за экраном смартфонов, ради собственного психического здоровья. Так называемые «скринейджеры» появились в TikTok, и их хэштег #bringbackflipphones собрал 60,2 миллиона просмотров».

Что касается телефона собственной марки, компания пока не сообщает о деталях, но известно, что он тоже появится этим летом. Компания также говорит, что планирует «вернуть культовый телефон этим летом», возможно, это будет еще одна Nokia.

Курс Business English for HR. За 14 тижнів прокачаєте вузькоспеціалізований словниковий запас на реальних HR-сценаріях — від проведення співбесід до презентацій в крос-культурних командах. Дізнатись про курс

Источники: HMD, The Verge

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!