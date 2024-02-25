Будущие новинки HMD: раскладной телефон Barbie и смартфон под собственным брендом

Компания Human Mobile Devices, известная как HMD, вместе с Mattel готовит к выпуску раскладной телефон Barbie и смартфон под брендом HMD. Ранее компания объявила о стратегии HMD Fusion — разработку новых смартфонов с различными партнерами.
Пока не объявлено никаких цен, спецификаций или функций телефона Barbie, который еще не получил официального названия. Известно, что это будет традиционный раскладной телефон, а не смартфон — об этом рассказывает сама компания:
«Раскладные телефоны любят за то, что они предлагают решение для цифрового детокса в мире, где почти четверо из десяти (38%) молодых людей в возрасте 16-24 лет, обеспокоены тем, что проводят слишком много времени со своим смартфоном. Только в США треть представителей поколения людей, родившихся в 2000-х, активно пытается ограничить время, проведенное в социальных сетях, и их страх потерять что-то важное (FOMO — синдром упущенных возможностей) постепенно уменьшается.
Поколение 2000-х пока единственное, чье ежедневное время в социальных сетях сократилось с первого квартала 2021 года на 13%, в то время как количество личных встреч с друзьями выросло до 28%.
Спрос на кнопочные телефоны растет, поскольку молодые люди решают ограничить время, проведенное за экраном смартфонов, ради собственного психического здоровья. Так называемые «скринейджеры» появились в TikTok, и их хэштег #bringbackflipphones собрал 60,2 миллиона просмотров».
Что касается телефона собственной марки, компания пока не сообщает о деталях, но известно, что он тоже появится этим летом. Компания также говорит, что планирует «вернуть культовый телефон этим летом», возможно, это будет еще одна Nokia.
HMD переходит на мультибрендовую модель: смартфоны HMD, телефоны Nokia и «суперзахватывающие» партнерства
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