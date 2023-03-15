Будущие смартфоны Google: складной Pixel Fold за €1700 уже в июне и «народный» Pixel 7a (все что известно)

По информации издания WinFuture, складной смартфон Google Pixel Fold может появиться в продаже уже в июне. Телефон с накопителем данных емкостью 256 ГБ можно будет заказать в черной, темно-серой и белой расцветках.

Компания еще не делала никаких официальных объявлений, однако 10 мая на конференции Google I/O, скорее всего, будет представлен ряд новых продуктов. Речь может идти о новых смартфонах и средствах работы с ИИ. Помимо Pixel Fold, ожидается и Pixel 7a.

Название Google Pixel Fold действительно будет присвоено первому смартфону Google со складным дисплеем. Ранее модель была известна под кодовым названием Felix. О его поступлении в продажу уже на второй неделе июня свидетельствуют базы данных европейских дилеров. Пока в них содержится упоминание лишь варианта с накопителем данных емкостью 256 ГБ. По предварительным данным, его цена составит €1700, хотя издание говорит о не надежности источника цены.

По другим данным, Google также хочет предложить свой первый складной смартфон в цветовых вариантах, которые называются «Карбон» и «Фарфор». Возможно, речь идет о вариантах серого или белого. Кроме того, ожидается как минимум три цветных чехла для смартфона.

Исходя из представленных рендеров, опубликованных ранее, Google Pixel Fold отличается пропорциями от Samsung Fold. Створки смартфона не такие вытянутые, а его развертка ближе не к квадрату, а к горизонтально расположенному прямоугольнику. Стало известно, что диагональ его основного дисплея равна 7,69 дюйма, а размеры открытого смартфона – 160 х 140 мм. Ожидается, что это будет OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Наружный дисплей имеет диагональ 5,8 дюйма.

Камеры для селфи расположены в правой части над основным экраном (два объектива с общим вырезом на довольно широкой верхней части рамки) и по центру в верхней части экрана на дополнительном. DigitalTrends сообщает о датчике Sony IMX787 для основной камеры на задней панели, с 10 МП телеобъективом и 12 МП сверхширокоугольником, но эта информация была взята из предварительной сборки Android 13, потому может значительно отличаться от актуальной.

Предварительно, смартфон будет оснащен процессором Tensor G2. Возможно, это будет чип на его основе с блоком ИИ. Возможная емкость аккумулятора – 4750 мАч. Возможно, емкость отразится на весе смартфона — известно, что он будет весить больше Samsung Fold4 (263 г).

Pixel 7a

Также доступна информация о памяти и цветовой гамме смартфона среднего класса Google Pixel 7a (возможное кодовое имя Lynx). Аппарат «засветился» в Европе в версии со 128 ГБ накопителем, ранее такой же вариант фигурировал в материалах из Вьетнама. Смартфон получит 8 ГБ DDR5 от Samsung и накопитель 128 ГБ, экран OLED FHD+ 90 Гц с подэкранным датчиком отпечатка, процессор Tensor G2 в сочетании с модемом Qualcomm WCN6740. Камера будет оснащена модулем Sony IMX 787 на 64 МП и сверхширокоугольным датчиком IMX 712.

Pixel 7a должен быть доступен в расцветках «Арктический синий», «Карбон» и «Хлопок», то есть в синем, черном/сером и белом цветах. Есть указания на цвет «Нефрит», но не ясно, относится ли он к смартфону или к чехлам. Выход Pixel 7a также ожидается на второй неделе июня, по цене €500.