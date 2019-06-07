Bungie анонсировала дополнение Destiny 2: Shadowkeep, бесплатную версию Destiny 2: New Light и кросс-платформенные сохранения





Студия Bungie поделилась большой порцией новостей, касающихся её игры Destiny 2. Начнём с того, что для игры официально анонсировано новое расширение Destiny 2: Shadowkeep. Оно вернёт игроков на Луну, а в качестве одного из основных персонажей выступит Эоис Морн. Игрокам предстоит воссоединиться с этим «старым союзником», чтобы «противостоять новым кошмарам».

Ещё одним важным новшеством стали изменения в распространении контента для Destiny 2. Shadowkeep станет первым самостоятельным дополнением из когда-либо выпускавшихся студией. Таким образом, для установки Destiny 2: Shadowkeep не потребуется владеть каким-либо из предыдущих расширений для Destiny 2.

Ещё говорится, что Shadowkeep будет дополнением «по желанию». Таким образом, игроки смогут покупать только те части, которые им понравятся и вызовут интерес. Bungie недавно экспериментировала с этой опцией в рамках своей сезонной модели.

Очередной новостью стало прекращение сотрудничества с издателем Activision. Таким образом, Bungie больше не будет распространять версию Destiny 2 для ПК через Battle.net. Вместо этого в качестве основной платформы дистрибуции будет использоваться Steam. При этом нынешние игроки на ПК смогут перенести весь свой прогресс в версию Steam.

Более того, Bungie анонсировала новую бесплатную версию Destiny 2 под названием New Light, которая будет включать в себя все её «основные режимы, действия и награды». Правда, пока не уточняется, будет ли это простая базовая версия игры или же версия со всеми её начальными дополнениями, такими как Forsaken и ежегодный контент.

Но и это ещё не все нововведения в Destiny 2. Bungie запустит поддержку кросс-платформенных сохранений для PS4, Xbox One, ПК и Google Stadia. Таким образом, игроки смогут сохранять и переносить прогресс персонажей при использовании различных игровых платформ. Однако игроки на консолях не будут пересекаться с игроками на ПК.

Дополнение Destiny 2: Shadowkeep выйдет 17 сентября 2019 года. Его цена заявлена на значении $34,99. Цена для Украины составляет 429 грн за базовую версию и 759 грн за версию Destiny 2: Shadowkeep Digital Deluxe Edition (включает 4 сезонных абонемента с уникальным набором заданий, артефактов и наград и эксклюзивные предметы Эрис Морн). Оформить предварительный заказ (с дополнительными бонусами) уже можно по следующему адресу в Steam.

Источник: The Verge