Bungie поддерживает Украину и приостанавливает продажи Destiny 2 в россии и беларуси

Студия Bungie выразила поддержку людям из Украины и всем, кто пострадал от войны, развязанной россией при поддержке беларуси.

Через Bungie Foundation компания использует благотворительные средства для гуманитарной поддержки пострадавших. На прошлой неделе Bungie Foundation обязался пожертвовать 100% доходов за первые 48 часов своей благотворительной инициативы Game2Give непосредственно гуманитарным организациям. Игроки собрали $120 тыс. Bungie также будет продолжать начислять собственные пожертвования сотрудников благотворительным организациям в США. Эти средства будут переданы следующим двум организациям:

Direct Relief: сосредоточена на лечении травм, вызванных насилием, сотрудничает с Министерством здравоохранения Украины по созданию пакетов для неотложной помощи. Также организация уже готовится к ближайшему будущему, когда масштабное перемещение людей приведёт к множеству хронических проблем со здоровьем.

International Rescue Committee: работает над расширением поддержки правительств и гражданского общества для обеспечения основных потребностей беженцев.

Bungie призывает продолжать поддерживать эти две организации любым способом. Компания также проверила некоторые дополнительные организации, которые «делают невероятную работу в Украине» и советуют поддерживать их:

Bungie также сообщила о двух инициативах в рамках Destiny 2. Компания начинает работать с партнёрами, чтобы приостановить все продажи и коммерческую деятельность Destiny 2 в россии и беларуси. Игроки в этих регионах всё равно смогут играть в любой контент Destiny 2, который они уже приобрели, и загружать бесплатную игру, но больше не смогут покупать новый контент или серебро.

Дополнительно Bungie вводит эмблему «Подсолнух», созданную для того, чтобы игроки демонстрировали свою поддержку народу Украины и всем, кто пострадал во время войны. Эта эмблема будет бесплатной для всех игроков и станет доступной 10 марта.

Источник: Bungie