Бывший разработчик альтернативных Android-прошивок Cyanogen решил заняться созданием ПО для самоуправляемых авто

Американская компания Cyngn (ранее называвшаяся Cyanogen) без лишнего шума кардинально изменила направление деятельности, переквалифицировавшись из разработчика некогда достаточно популярных сборок CyanogenMod (сторонних прошивок на Android) в разработчика технологий беспилотного вождения. Изменения в бизнес-модели стартапа из Кремниевой долины заметил ресурс Axios.

Отметим, что сама компания прямо не заявляла о выходе на рынок самоуправляемых автомобилей, но короткое объявление и вакансии на официальном сайте Cyngn явно указывают именно на это.

«Очень скоро автономные машины будут повсюду, в самых неожиданных местах, впечатляющих новых форм-факторах, вызывающих удивление и восхищение одновременно. Cyngn сделает это реальностью, оживит неодушевленное и принесет будущее в сегодняшний день», – говорится на официальном сайте.

Источник обращает внимание на то, что недавно Департамент автотранспорта Калифорнии внес Cyngn в список компаний, которым разрешено тестировать самоуправляемые автомобили на дорогах штата в рамках программы Autonomous Vehicle Tester Program.

Сообщается, что главой компании по-прежнему остается Лиор Тал, занявший эту должность еще в октябре 2016 года после ухода соучредителя компании Кирта МакМастера. Если верить источнику, за последнее время к Cyngn присоединились 30 новых сотрудников, среди них бывшие менеджеры Facebook, сотрудники Mercedes-Benz и китайского автопроизводителя Future Mobility, который недавно привлек $200 млн на разработку электромобилей.

Остается добавить, что Cyanogen прекратила свое существование в привычном для большинства виде еще в конце прошлого года с закрытием проекта CyanogenMod.

Источник: Axios