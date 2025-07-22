Быки и лонгисты счастливы: стоимость Solana пробила $200, а более 99% владельцев XRP находятся в зоне прибыли

Solana (SOL) поднялась выше отметки $200 впервые с марта, хотя на данный момент цена опустилась до $198. Торговый объем за сутки отскочил на 62.9% — до $14.64 млрд.

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Одной из причин стало то, что Jito Labs ввела важное обновление способа создания блоков на Solana. Клиент-валидатор этой компании имеет 87% от всех стейков Solana. Jito начнет маршрутизировать транзакции через часть инфраструктуры, которую они называют рынком сбора блоков (Block Assembly Marketplace или BAM). Jito утверждает, что BAM ограничит токсичные MEV Maximal Extractable Value — максимальное значение, которое можно извлечь из блокчейна путем включения, исключения или изменения порядка транзакций в блоке., сделает блокчейн более пригодным для бирж с бессрочными контрактами и центральной книгой заказов на лимиты (CLOB), а также позволит приложениям делиться доходами с пользователями.

Кроме того, недавно активизировались продажи NFT, большинство из которых созданы на базе Ethereum, Bitcoin и Solana.

На техническом уровне BAM опирается на сеть узлов-планировщиков, использующих доверенные исполнительные среды (TEE) для частного упорядочения транзакций перед тем, как они попадут к валидаторам. Это означает использование узлов, которые частным образом решают порядок транзакций перед тем, как они попадут в основную сеть Solana. Это поможет избежать фронтраннинга Размещение сделок на основе инсайдерских знаний для получения прибыли от рыночных движений до выполнения крупной транзакции.. Кроме того, BAM внедряет систему плагинов, которая позволяет разработчикам создавать собственные правила для сортировки транзакций, будь то приоритет определенных типов торговли, объединение заказов или взимание платы за доступ.

Кроме того, 2,95 миллиона SOL на $531 млн были накоплены корпоративными кошельками в июле. В целом токены SOL выросли на 33%, обойдя ETH и BTC.

Тем временем впервые с конца 2024 года 90% адресов в сети Ethereum стали прибыльными, поскольку цена закупки ими ETH была ниже отметки $3,779. Настал черед и XRP.

Как оказалось, после роста цены до $3.64 (сейчас она опустилась до $3.46) 99.6% владельцев монет в обращении находится в прибыли. Но вот это снижение цены на 3.49% началось как результат фиксации прибыли. Некоторые трейдеры не выдержали и начали продавать свои XRP после роста на 77% в течение последних 30 суток.