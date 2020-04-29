Чиcтая прибыль Samsung в первом квартале снизилась на 3% ($4 млрд) при росте выручки на 5,6% (до $45,42 млрд)





Компания Samsung отчиталась о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам первого квартала 2020 года. При этом фактические показатели оказались на уровне предыдущих прогнозов. В отчётном периоде корейская компания получила совокупный доход в сумме $45,42 млрд, что на 5,6% превышает показатель первого квартала 2019 года.

Как отмечает Samsung, продажи смартфонов и панелей дисплеев упали из-за слабого спроса и продолжающегося влияния на глобальный бизнес ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Однако продажи комплектующих для мобильных устройств и серверного оборудования возросли. Речь идёт о чипах памяти DRAM и NAND, компонентах для смартфонов, таких как оперативная память, накопители и датчики камер.

Выручка Samsung от продажи мобильных устройств в первом квартале 2020 года составила $21,34 млрд, а операционная прибыль – $2,18 млрд. Даже при более низких продажах смартфонов по сравнению с первым кварталом 2019 года, компании удалось увеличить прибыль благодаря запуску устройств Galaxy S20, Galaxy Z Flip и эффективному маркетингу. При этом средняя цена продажи смартфонов возросла благодаря росту продаж более дорогих флагманских моделей. Однако до конца года ожидается резкое падение спроса на смартфоны и усиление конкуренции между брендами.

Выручка Samsung от производства полупроводниковой продукции составила $14,48 млрд, а операционная прибыль – $3,27 млрд. Далее в этом году ожидается рост показателей данного сегмента бизнеса. Компания планирует начать массовое производство чипов по нормам 5-нанометрового технологического процесса и ожидает роста спроса на компьютерную технику, поскольку, по оценкам, всё больше людей будут работать из дома, обучаться в режиме онлайн и транслировать видео из-за норм социального дистанцирования, вызванного распространением COVID-19 и соответствующими карантинными ограничениями по всему миру. Снижение спроса на чипы для мобильных устройств хранения данных будет компенсировано увеличением спроса на твердотельные накопители для центров обработки данных и серверов.

Подразделение по производству дисплеев для ноутбуков, смартфонов, мониторов и телевизоров, получило доход в сумме $5,41 млрд и операционный убыток в размере $0,24 млрд. Компания ожидает снижения продаж дисплеев для смартфонов и телевизионных панелей во втором квартале 2020 года, но планирует улучшить продажи своих складных OLED-панелей.

Продажи бытовой техники принесли компании $8,5 млрд выручки и $0,37 млрд операционной прибыли. При этом фиксировалось снижение продаж телевизоров из-за падения спроса и усиления конкуренции со стороны китайских брендов. Но спасти ситуацию позволили продажи премиальной бытовой техники.

В целом, по итогам первого квартала 2020 года компания Samsung получила совокупную операционную прибыль в сумме $5,2 млрд, что на 3% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. Вместе с тем, чистая прибыль снизилась на 3% по сравнению с первым кварталом 2019 года и составила $4 млрд. В первом квартале этого года капитальные расходы компании составили $5,99 млрд. При этом капитальные инвестиции в полупроводниковом сегменте бизнеса составили $4,92 млрд, а в бизнесе по производству дисплеев – $0,66 млрд.

Что касается прогноза на второй квартал 2020 года, то компания Samsung ожидает сохранения стабильной ситуации в полупроводниковом сегменте бизнеса. Вместе с тем, ожидается снижение спроса на смартфоны, телевизоры, мобильные OLED-дисплеи и компоненты смартфонов. Это связано с продолжающейся пандемией COVID-19 и более слабыми экономическими перспективами.

Источник: sammobile