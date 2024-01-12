Биткоин поднялся до $49 тыс. (максимум с 2021-го) после одобрения ETF, и за час обрушился до $46 тыс.

В среду после одобрения ETF биткоинов в США главная цифровая монета краткосрочно выросла на 6,7% до $49 021 — впервые с декабря 2021-го.

Стоимость эфира увеличилась на 5% — до майского максимума 2022-го. Токен, привязанный к Polygon, получил 7%, Chainlink продвинулся на 5%, а Uniswap — на 6%.

В настоящее время биткоин торгуется по цене $46,3 тысячи.

ETF (Exchange Traded Fund) — это фонд, руководитель которого (ETF-провайдер) собирает акции компании в один портфель по определенным признакам, и продает их на бирже. Ожидается, что ETF облегчат процесс инвестирования в криптовалюту (без непосредственной покупки и хранения биткоинов).

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выступала против ETF биткоинов более 10 лет, тогда как криптосектор в целом столкнулся с резкой критикой со стороны главы агентства Гэри Генслера. Он неоднократно утверждал, что отрасль изобилует мошенничеством и неправомерным поведением. SEC подавила цифровые активы после краха 2022 года и банкротства криптобирж таких, как FTX Сэма Бенкмана-Фрида.

В среду Комиссия одобрила ETF биткоинов, зарегистрированные в США и приняла 11 заявок, в частности от BlackRock, Ark Investments/21Shares, Fidelity, Invesco и VanEck.