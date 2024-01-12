Биткоин поднялся до $49 тыс. (максимум с 2021-го) после одобрения ETF, и за час обрушился до $46 тыс.

В среду после одобрения ETF биткоинов в США главная цифровая монета краткосрочно выросла на 6,7% до $49 021 — впервые с декабря 2021-го.
Стоимость эфира увеличилась на 5% — до майского максимума 2022-го. Токен, привязанный к Polygon, получил 7%, Chainlink продвинулся на 5%, а Uniswap — на 6%.
В настоящее время биткоин торгуется по цене $46,3 тысячи.
ETF (Exchange Traded Fund) — это фонд, руководитель которого (ETF-провайдер) собирает акции компании в один портфель по определенным признакам, и продает их на бирже. Ожидается, что ETF облегчат процесс инвестирования в криптовалюту (без непосредственной покупки и хранения биткоинов).
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выступала против ETF биткоинов более 10 лет, тогда как криптосектор в целом столкнулся с резкой критикой со стороны главы агентства Гэри Генслера. Он неоднократно утверждал, что отрасль изобилует мошенничеством и неправомерным поведением. SEC подавила цифровые активы после краха 2022 года и банкротства криптобирж таких, как FTX Сэма Бенкмана-Фрида.
В среду Комиссия одобрила ETF биткоинов, зарегистрированные в США и приняла 11 заявок, в частности от BlackRock, Ark Investments/21Shares, Fidelity, Invesco и VanEck.
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«ETF — фактически переломный момент для финансовых консультантов, которые теперь должны иметь свое мнение по этому классу активов», — сказал в комментарии CNBC Суй Чунг, исполнительный директор поставщика данных CF Benchmarks, предоставляющий индексы для нескольких утвержденных ETF. «Они все еще могут не рекомендовать его своим клиентам, но тот факт, что теперь он доступен через регулируемый продукт, означает, что они должны хотя бы иметь свою точку зрения. Это может открыть двери для более стабильного потока интереса к классу активов».