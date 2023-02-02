Биткоин достиг наивысшего уровня с августа 2022 года — после снижения процентных ставок и заявлений ФРС о смягчении инфляции

Цифровые активы «приходят в сознание» после прошлогодних катастроф в криптотрасли и крахе криптобирж, таких, как FTX: биткоин, колеблется у самого высокого с августа 2022 года уровня, а за ним неплохие показатели демонстрируют и другие монеты.

Флагманская монета выросла на 2,4%, прежде чем в четверг утром вернуться на отметку в $23 880. Меньшие токены, такие, как Avalanche, Aave, Polygon и Binance Coin, также выросли; в том числе и эфир, поднявшийся на 2,5%.

Всего в 2023 году 100 лучших монет выросли на 37%.

Скачок биткоина был вызван заявлением главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который сообщил о прогрессе в инфляции, что свидетельствует о дальнейшем смягчении монетарной политики.

Пауэлл выступал после того, как ФРС, как и предполагалось, снизила процентную ставку на четверть пункта. Он сказал, что политики ожидают обеспечить еще пару дополнительных повышений ставок, прежде чем приостановить свою агрессивную кампанию усиления.

Сиси Лу, основатель Venn Link Partners и советник по блокчейну, сказала, что за последние недели заметила больше покупок институциональных клиентов.

Ричард Гелвин, соучредитель фонда Digital Asset Capital Management, заявляет, что не уверен, что криптовалюта и дальше будет тесно связана с макроландшафтом, поскольку факторы, связанные с отдельными секторами, будут иметь большее влияние.

Аналитики на диаграмме выделили уровни около $25 000 — зоны, где рост биткоина может прекратиться. Марк Ньютон, руководитель отдела технической стратегии Fundstrat, обозначил $25 200 долларов США как зону потенциального сопротивления.

Источник: Bloomberg