Патентное ведомство США решает, может ли искусственный интеллект владеть контентом, который он создает





Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) планирует выяснить, может ли искусственный интеллект владеть тем, что создаёт и просит общественность высказать своё мнение по этому поводу. Результаты опроса могут потребовать внесения изменений в закон об авторском праве.

На текущий момент ведомство собирает информацию о влиянии искусственного интеллекта на авторское право, торговую марку и другие объекты интеллектуальной собственности. Для этого были подготовлены 13 вопросов, начиная с того, что происходит, если ИИ создаёт произведение, нарушающее авторское право, и заканчивая тем, разрешено ли использовать контент, защищённый авторским правом, для обучения ИИ.

Самый главный вопрос заключается в том, можно ли считать авторским произведением то, что создаётся искусственным интеллектом без участия человека. Если нет, то какая степень участия человека «будет или должна быть достаточной для того, чтобы произведение соответствовало закону о защите авторских прав?».

Другие вопросы касаются того, должна ли компания, обучающая ИИ, владеть созданным контентом, и должны ли авторы быть признанными за такой вид использования их произведений. USPTO, которое консультирует правительство по вопросам авторского права, часто проводит опросы среди людей. В данном случае ответов на поставленные вопросы нет в законодательстве ни одной страны мира, но проблема существует. Ситуация немного проясняется, когда рассматривается некий продукт на основе ИИ, где человеку приходится принимать участие для формирования конечного результата.

В практике Управления по авторским правам есть рекомендации, в которых говорится, что на произведения, созданные машиной без творческого участия или вмешательства человека, авторское право не распространяется. Но, похоже, USPTO считает, что этого определения недостаточно, поскольку работа ИИ становится всё более сложной.

Источник: The Verge