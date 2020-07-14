Бывший глава направления Mac: ПК с Windows в будущем тоже должны будут перейти на процессоры ARM, чтобы соответствовать предложениям Apple





Недавно компания Apple огласила своё намерение отказаться от процессоров Intel и перейти на использование собственных чипов на базе архитектуры ARM в грядущих компьютерах и ноутбуках Mac. Бывший глава направления Mac в Apple Жан-Луи Гассе прокомментировал это решение и высказал точку зрения, что в будущем компьютеры с Windows также будут переведены на ARM-процессоры.

Жан-Луи Гассе прокомментировал первоначальные результаты тестирования процессора A12Z Bionic в пакете Geekbench. Такой чип установлен в компьютере Mac mini, предназначенном для тестирования разработчиками своих приложений. Гассе отметил, что результаты A12Z Bionic свидетельствуют о том, что у будущих компьютеров Mac будет значительно ниже показатель TDP без ущерба для производительности. Он говорит, что в тесте Geekbench процессор A12Z Bionic демонстрирует такой же или даже более высокий результат, чем ноутбук MacBook Pro с процессором Intel. И хотя Apple не указывает значение показателя TDP для этого чипа, можно ориентироваться на максимальную мощность адаптера питания планшета iPad Pro – 18 Вт. Это и позволяет говорить о существенном снижении TDP без ущерба для производительности. А это может обеспечить увеличение времени автономной работы соответствующих устройств.

Жан-Луи Гассе также считает, что в дальнейшем конкуренты будут вынуждены также перейти на процессоры ARM, чтобы оставаться конкурентоспособными.

«Что конкретно будут делать Dell, HP, ASUS и другие, если Apple предложит существенно лучшие ноутбуки и настольные ПК, а Microsoft продолжит улучшать Windows на устройствах ARM Surface? Чтобы конкурировать, производители ПК должны последовать их примеру, они «пойдут на попятную», потому что, если оставить в стороне всю защитную риторику, Apple и Microsoft заставят архитектуру x86 почувствовать, какая она на самом деле – старая», — заявил Жан-Луи Гассе.

В качестве двух основных преимуществ Apple, связанных с переходом компании на собственные чипы ARM, называют повышение производительности и увеличение длительности автономной работы. И хотя сейчас ещё могут наблюдаться некоторые шероховатости, можно ожидать, что Apple устранит имеющиеся мини-проблемы до выхода Mac на ARM. Как ожидается, первым таким устройством станет 13-дюймовый MacBook Pro, массовое производство которого начнётся в четвёртом квартале 2020 года.

Жан-Луи Гассе также считает, что у Microsoft не останется иного выхода, кроме как развивать направление Windows на ARM, постепенно устраняя проблемы совместимости приложений.

Источник: wccftech