Появились первые сведения о ноутбуках Apple MacBook с ARM-процессорами





Как мы знаем, в этом году компания Apple намерена выпустить свои первые компьютеры Mac с собственными процессорами на базе архитектуры ARM. Известный аналитик Минг-Чи Куо рассказал, какие первые устройства перейдут на чипы ARM.

По словам аналитика, новый 13,3-дюймовый ноутбук MacBook Pro с ARM-процессором будет запущен в массовое производство в четвёртом квартале 2020 года. Кроме того, в конце этого года или в первом квартале 2021 года Apple выведет на рынок и MacBook Air с сипом ARM.

Уже в следующем году – во втором или третьем квартале – Минг-Чи Куо ожидает появления 14- и 16-дюймовой версий MacBook Pro на базе собственных процессоров Apple. Ранее он также говорил, что ноутбуки с такой диагональю экрана получат новые Mini-LED дисплеи, что обеспечит прирост контрастности изображения по сравнению с нынешними LCD панелями. При этом 14-дюймовая модель будет иметь такие же размеры, как нынешний 13,3-дюймовый MacBook Pro. Добиться такого результата удастся благодаря использованию более тонких рамок вокруг дисплея.

Пока что Минг-Чи Куо не упоминает новый iMac с ARM-процессором, хотя ранее он говорил, что такая модель может появиться в первом квартале следующего года. Кроме того, ходили слухи о выпуске обновлённой версии моноблочного компьютера Apple с процессором Intel уже в этом году.

Источник: The Verge