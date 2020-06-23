Новости
Компьютеры Apple на собственных ARM процессорах выйдут уже в этом году

Компьютеры Apple на собственных ARM процессорах выйдут уже в этом году

Компьютеры Apple на собственных ARM процессорах выйдут уже в этом году


В рамках виртуальной конференции WWDC 2020 компания Apple официально объявила о планах уже в этом году начать выпуск компьютеров Mac на собственных процессорах с архитектурой ARM. Свои чипы для Mac производитель пока называет общим названием Apple Silicon, то есть «Кремний от Apple», но возможно в будущем у них появится другое маркетинговое название. Пока компания представила для разработчиков специальную версию Mac mini, которая построена на основе системы на чипе A12Z Bionic, дополненной 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Разработчики могут получить к ней доступ за $500 в рамках программы Universal App Quick Start вместе с документацией, поддержкой на форумах, бета-версиями macOS Big Sur и Xcode 12. Но после окончания программы этот Mac mini необходимо будет вернуть в Apple.

Apple на собственных ARM процессорах

В целом в компании рассчитывают, что переход на собственные процессоры займёт два года. Поэтому в Apple пока не планируют полностью отказаться от процессоров Intel, новые компьютеры на их основе всё ещё остаются в разработке. Это вызывает довольно много вопросов по поводу совместимости платформ, но в компании уверяют: большинство приложений будет работать.

Это означает, что какое-то время пользователи смогут одновременно запускать на своих компьютерах и нативные программы macOS, и приложения iOS/iPadOS. В свою очередь, разработчики с помощью Xcode 12 должны получить возможность создавать универсальные программы, которые будут нативно работать на чипах Apple, но также поддерживать компьютеры с процессорами Intel. Также в компании обещают, что с технологией Rosetta 2 пользователи новых Mac с Apple Silicon смогут запускать старые приложения с плагинами, даже если разработчики решили их не адаптировать. Поддержку всех этих решений должны добавить уже в операционной системе macOS Big Sur.

На данный момент в Apple пока продолжают разрабатывать семейство собственных чипов для Mac на архитектуре ARM. При этом уже обещая лучшую в индустрии производительность на Ватт и более производительную графику. Насколько правдивыми окажутся эти обещания, мы узнаем уже до конца этого года, именно тогда должны выйти первые компьютеры Apple на собственных ARM процессорах.

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить