Компьютеры Apple на собственных ARM процессорах выйдут уже в этом году





В рамках виртуальной конференции WWDC 2020 компания Apple официально объявила о планах уже в этом году начать выпуск компьютеров Mac на собственных процессорах с архитектурой ARM. Свои чипы для Mac производитель пока называет общим названием Apple Silicon, то есть «Кремний от Apple», но возможно в будущем у них появится другое маркетинговое название. Пока компания представила для разработчиков специальную версию Mac mini, которая построена на основе системы на чипе A12Z Bionic, дополненной 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Разработчики могут получить к ней доступ за $500 в рамках программы Universal App Quick Start вместе с документацией, поддержкой на форумах, бета-версиями macOS Big Sur и Xcode 12. Но после окончания программы этот Mac mini необходимо будет вернуть в Apple.

В целом в компании рассчитывают, что переход на собственные процессоры займёт два года. Поэтому в Apple пока не планируют полностью отказаться от процессоров Intel, новые компьютеры на их основе всё ещё остаются в разработке. Это вызывает довольно много вопросов по поводу совместимости платформ, но в компании уверяют: большинство приложений будет работать.

Это означает, что какое-то время пользователи смогут одновременно запускать на своих компьютерах и нативные программы macOS, и приложения iOS/iPadOS. В свою очередь, разработчики с помощью Xcode 12 должны получить возможность создавать универсальные программы, которые будут нативно работать на чипах Apple, но также поддерживать компьютеры с процессорами Intel. Также в компании обещают, что с технологией Rosetta 2 пользователи новых Mac с Apple Silicon смогут запускать старые приложения с плагинами, даже если разработчики решили их не адаптировать. Поддержку всех этих решений должны добавить уже в операционной системе macOS Big Sur.

На данный момент в Apple пока продолжают разрабатывать семейство собственных чипов для Mac на архитектуре ARM. При этом уже обещая лучшую в индустрии производительность на Ватт и более производительную графику. Насколько правдивыми окажутся эти обещания, мы узнаем уже до конца этого года, именно тогда должны выйти первые компьютеры Apple на собственных ARM процессорах.