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Итальянский производитель суперкаров Ferrari и его материнский холдинг Exor объявил о подписании многолетнего соглашения со студией LoveFrom бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва.

Айв покинул Apple в конце 2019 года после 27 лет работы ради создания собственной дизайнерской компании, а Apple стала ее основным клиентом. В прошлом году клиентом дизайнерской студии стал сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb, а теперь список клиентов LoveFrom пополнила Ferrari.

«Первая ласточка этого нового партнерства объединит легендарную производительность и превосходство Ferrari с непревзойденным опытом и творчеством LoveFrom, которая создает продукты, меняющие мир к лучшему» из заявления Exor

Никаких деталей о сотрудничестве LoveFrom с Ferrari и Exor пока нет. Но The Financial Times утверждает, что первый электромобиль Ferrari, который должен выйти в 2025 году, с большой вероятностью станет частью этого партнерства. У Ferrari также есть рабочие отношения со старшим вице-президентом Apple по программному обеспечению Эдди Кью — он входит в совет директоров Ferrari.

Джони Айв и его партнер по бизнесу Марк Ньюсом ранее публично делились своими личными мнениями о современных автомобилях — они «безвкусные» и «ужасные». Так что будет весьма интересно взглянуть, как они преобразят автомобили знаменитой итальянской конюшни. Что интересно, в 2020 году были слухи, что Джони Ай может стать новым гендиректором Ferrari, но в июне 2021 года этот пост получил Бенедетто Винья, причастный к разработке технологии поворота экрана, изначально появившейся в iPhone 4.