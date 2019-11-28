Джони Айв официально покинул Apple





О том, что главный дизайнер Apple Джони Айв уйдет из компании мы узнали еще летом. Сообщая новость, которая стала для всех полной неожиданностью, Apple не назвала точную дату отставки, отметив лишь, что это случится «в конце года». И вот сейчас это произошло. Профиль Джони Айва исчез со страницы о руководстве на сайте Apple. В числе первых на это обратил внимание ресурс The Verge.

Как сообщается, сначала со странички с руководством Apple пропала фотография, а затем и вся информация о Джонни Айве.

Джони Айв проработал в Apple без малого 30 лет — он присоединился к команде дизайнеров Apple в 1992 году. Под его руководством был разработан дизайн первого iMac, а также дизайн iPod, iPhone и Macbook. Узнаваемый и наследуемый многими дизайн устройств Apple — заслуга этого человека (Человека, да простят фанаты компании). За дизайн продуктов в Apple теперь будут отвечать бывшие левая и права рука Айва — помощники Эванс Хэнки и Алан Дай, занимающие должности вице-президента промышленного дизайна и вице-президента по пользовательским интерфейсам соответственно. Они будут подчиняться операционному директору компании Джеффу Вильямсу, тогда как Айв отчитывался напрямую перед главой компании Тимом Куком.

Некоторые СМИ написали громкие заголовки, что Apple больше не будет прежней. На самом деле Apple продолжит сотрудничать с Джони Айвом, просто немного в другом формате — дизайнер вместе со своим другом Марком Ньюсоном основал собственную студию LoveFrom, одним из клиентов которой станет Apple.

Вскоре после новости об уходе Джони Айва из Apple поползли слухи, что именно Тим Кук стал причиной этого — якобы глава Apple «подавил» дизайнера. Сам же Тим Кук назвал эту историю «абсурдом», а Айв публично не комментировал решение об уходе.

Источник: The Verge