Новости Софт 10.07.2024 в 10:03 comment views icon

Бывший вице-президент Microsoft показал первую копию Windows 95

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Андрій Русанов

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Брэд Сильверберг, бывший старший вице-президент и менеджер по продуктам Microsoft, показал первую в мире копию Windows 95. Все началось с поста Дейва Пламмера, другого выдающегося сотрудника Microsoft, который стоит за диспетчером задач, ZIP-файлами и игрой в пинбол Space Cadet, которая поставлялась бесплатно с Windows. В посте Дейв продемонстрировал свою версию Windows 95 Special Edition, которую он получил при запуске.

Это побудило Брэда Сильверберга ответить и упомянуть, что у него все еще есть первая когда-либо созданная Windows 95. Это не просто первая версия Windows 95 или копия из первой партии, которая попала на полку. Это первая копия Windows 95, которая сошла с конвейера, самая первая копия Windows 95, созданная Microsoft. Брэда попросили опубликовать фото, и он это сделанный.

Колишній віцепрезидент Microsoft показав першу копію Windows 95

Windows 95 вышла 15 августа 1995 года (RTM), в розничной торговле ОС появилась 24 августа. Новая Windows объединила ранее отдельные релизы MS-DOS и оболочки Microsoft Windows, получила значительно лучший графический интерфейс и новые функции, такие как подключение устройства Plug-and-play. В Windows 95 было представлено много элементов, которые наследовали более поздние версии Windows, такие, как панель задач, кнопка «Пуск» и т. Д.

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Проводник файлов дебютировал под своим названием именно в Windows 95. До этого Microsoft поставляла Windows с MS-DOS Executive, а позже заменила его на File Manager в Windows 3.x. Windows 95 представила пользовательский интерфейс в том виде, который известен сегодня. Концепция рабочего стола также дебютировала в Windows 95. Идея закрепления пиктограмм на рабочем столе была реализована именно в ней. Простая идея, что можно разместить папку или программу на рабочем столе стала одной из основных в современных ОС.

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Источник: XDA

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