Бывший вице-президент Microsoft показал первую копию Windows 95

Брэд Сильверберг, бывший старший вице-президент и менеджер по продуктам Microsoft, показал первую в мире копию Windows 95. Все началось с поста Дейва Пламмера, другого выдающегося сотрудника Microsoft, который стоит за диспетчером задач, ZIP-файлами и игрой в пинбол Space Cadet, которая поставлялась бесплатно с Windows. В посте Дейв продемонстрировал свою версию Windows 95 Special Edition, которую он получил при запуске.

Now here’s something you don’t see every day: My Windows 95 Special Edition still in the shrinkwrap… from launch day. pic.twitter.com/bGMJGd5nuz

— Dave W Plummer (@davepl1968) July 6, 2024