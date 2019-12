Call of Duty: Mobile преодолела отметку в 172 миллиона загрузок и заработала $87 млн по итогам двух месяцев

Ошеломительно успешная Call of Duty: Mobile продолжает греться в лучах славы. Согласно новому отчету аналитиков Sensor Tower, игра заработала $87 млн и перепрыгнула планку в 172 миллионов загрузок по всему миру по итогам двух месяцев после запуска.

Совместный проект Activision и Tencent Games прошел рубеж в 100 млн установок за неделю, установив абсолютный рекорд, но после этого рост замедлился. Если по итогам первого месяца игру загрузили по всему миру почти 146 млн раз, то в октябре число новых установок составило всего 21 млн.

Успешней всего игра оказалась в США — там ее загрузили почти 28,5 миллиона раз (16,6% от общего результата). На втором месте идет Индия с 17,5 миллионами установок (10,2% от общего числа установок), а замыкает тройку Бразилия с 12 миллионами установок (7% от общего числа установок).

Если смотреть в разрезе магазинов, Google Play обеспечил большую половину всех загрузок —чуть более 89 миллионов (52%), тогда как на iOS пришлось около 83 миллионов загрузок (48%).

Если говорить о выручке, то ситуация здесь точно такая же, как и с загрузками. За октябрь игра заработала благодаря микротранзакциям $55 млн, тогда как в октябре игроки потратили на внутренние покупки в игре почти вдвое меньше — $31 млн.

Больше всего игра заработала в США — более $36 млн или 42% от общей выручки. Второй по прибыльности рынок Японии принес более $11 млн (13,2% от общей выручки), а британцы, потратившие на покупки в игре $2,6 млн (3%) финишировали третьими.

59,3% всей выручки ($51 млн) пришлось на iOS, тогда как пользователи Android суммарно потратили на игру $35 млн (40,7%).

Несмотря на то, что доходность игры снизилась, она по-прежнему входит в топ-25 самых популярных игр на ключевых рынках. С появлением новых возможностей и контента, которые теперь будут добавляться быстрее, мы, вероятно, увидим больше скачков выручки в ближайшие месяцы. В настоящее время Call of Duty: Mobile продолжает оставаться одним из наиболее успешных примеров мобильной адаптации среди популярных франшиз для ПК и консолей.

К слову, «взрослая» Call of Duty: Call of Duty: Modern Warfare, которая вышла 25 октября на ПК, Xbox One и PS4, также достигла больших успехов — за первые три дня проект принес более $600 млн, установив несколько рекордов.

Источник: Sensor Tower