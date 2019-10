100 миллионов установок за неделю. Call of Duty: Mobile установила абсолютный рекорд

Шутер от первого лица Call of Duty: Mobile, созданный компанией Activision совместно с Tencent Games, установил новый абсолютный рекорд загрузок среди мобильных игр — за неделю с момента выхода игру скачали более 100 миллионов раз. Об этом свидетельствуют данные сервиса аналитики мобильных приложений Sensor Tower.

Важно отметить, что при подсчете учитывались уникальные загрузки по всему миру через Apple App Store и Google Play. То есть, в подсчет не включены установки игры из Китая. Иными словами, это число можно смело умножать как минимум вдвое.

Таким образом, Call of Duty: Mobile превзошел результат именитых проектов Fortnite, Apex Legends и PUBG, которые за первую неделю с момента релиза набрали 26,3 млн, 25 млн и 22,5 млн загрузок соответственно.

Популярнее всего Call of Duty: Mobile в США, на которые пришлось 17% от всех загрузок. Следом с небольшим отрывом идет Индия.

Релиз Call of Duty: Mobile в более чем 100 странах состоялся 1 октября. За первые 12 часов игру загрузили больше 3 миллионов раз, на вторые сутки был преодолен рубеж 20 миллионов, а 4 октября шутер перепрыгнул планку в 35 миллионов загрузок.

Загрузить шутер Call of Duty: Mobile с адаптированным для сенсорных экранов интерфейсом можно бесплатно из Google Play и App Store, но в игре есть внутриигровые покупки. Как ни странно для Activision, которая известна своей жадностью, никаких жестких ограничений по количеству раундов в Call of Duty: Mobile. Собственно, рейтинги Call of Duty: Mobile в Google Play и App Store — 4,7/5 и 4,5/5 соответственно.

В Call of Duty: Mobile доступны легендарные карты из серий Call of Duty: Black Ops и Call of Duty: Modern Warfare в различных режимах и знакомые фанатам персонажи, в том числе Саймон Райли, Джон Мактавиша и Алекс Мэйсон. В мультиплеере всего предлагается пять карт — Crossfire из Modern Warfare, Crash из Modern Warfare, Killhouse из Modern Warfare. Nuketown из Black Ops и Hijacked из Black Ops II. Также есть в мобильном CoD королевская битва на 100 игроков.

Если говорить о пользовательских тратах за первую неделю, то Call of Duty: Mobile тоже лидер с результатом $17,7 млн. Распределились доходы следующим образом: Apple App Store принес $9,1 млн, или 53%, а пользователи Android потратили $8,3 млн, или 47%. Для Activision это огромный успех после тяжелого и нестабильного первого квартала.