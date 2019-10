Более $600 млн за три дня. Call of Duty: Modern Warfare стала самой продаваемой игрой 2019 года

Перезапуск знаменитой серии шутеров Activision — Call of Duty: Modern Warfare — многие критиковали за «русофобию», но, как оказалось, это только пошло проекту на пользу. Несмотря на то, что игра вышла только 25 октября, а сам запуск был далеко не гладким, Call of Duty: Modern Warfare уже сейчас — ошеломительно успешный проект. Всего за пару дней игра стала самым продаваемым AAA-проектом этого года и установила несколько рекордов, о чем Activision не преминула похвастаться в отдельном пресс-релизе.

Собственно, составители пресс-релиза выделяют пять рекордов:

Call of Duty: Modern Warfare is the best selling game of 2019

— $600 million sell through in 3 days

— Biggest Digital Opening for Acti

— Biggest PS4 Digital Opening in 3 days

— More units sold in 3 days than any other COD this gen

— Biggest COD PC launchhttps://t.co/DyvoF5f0XU

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 30, 2019