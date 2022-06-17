Capcom разрабатывает сиквел Dragon’s Dogma на движке RE Engine

Capcom провела небольшую презентацию в честь десятилетия Dragon Dogma, во время которой геймдиректор Хидеаки Ицуно подтвердил разработку сиквела признанного фэнтезийного ролевого экшена с открытым миром.

Пока что официальных подробностей немного. Известно, что сиквел будет называться Dragon’s Dogma 2 и разрабатывается на собственном движке RE Engine, который использовался для многих последних игр студии, включая Devil May Cry 5, Resident Evil: Village и Monster Hunter Rise. Над игрой работают несколько ветеранов студии и сам Хидеаки Ицуно, анонсировавший сиквел в конце видео, оглядываясь на создание оригинальной Dragon’s Dogma. В тизере, кроме названия, можно увидеть логотип игры.

Dragon’s Dogma II will begin the cycle anew.

Join director Hideaki Itsuno as he reflects on how the world of Gransys came to be and shares the announcement of the upcoming sequel, in development using RE Engine:

🐉 https://t.co/Q2HSN1fCji pic.twitter.com/JPp117xuOX — Dragon's Dogma (@DragonsDogma) June 16, 2022

Последние несколько недель оказались достаточно напряженными для Capcom и сегодняшний анонс Dragon’s Dogma 2 дополняет все то, что студия уже успела анонсировать — в частности, мы узнали немало подробностей относительно Street Fighter 6, а также сюжетного дополнения и переиздания Resident Evil: Village, среди других интересных анонсов Capcom Showcase 2022 года.

Анонс Dragon’s Dogma 2 не случайно состоялся именно тогда, когда проходила праздничная презентация Square Enix к 25-летию Final Fantasy VII — во время стрима анонсировали, среди прочего, релиз Final Fantasy VII Remake в Steam 17 июня и ремастер Crisis Core: Final Fantasy VII, выйдет зимой на ПК и консолях.

Capcom также временно снизила цены на Dragon Dogma: Dark Arisen на ПК, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch — спецпредложение будет действовать до 23 июня.

Dragon’s Dogma вышла в 2012 году на PS3 и Xbox 360, а в 2016 году игру портировали на ПК. После выхода игра получила широкое признание критиков и игроков. В сентябре 2020 года на Netflix вышел аниме-сериал за Dragon’s Dogma — критикам он в целом понравился (на Rotten Tomatoes у него 83% «свежести»), а вот отзывы зрителей были смешанными.