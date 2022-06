Capcom разрабатывает сиквел Dragon’s Dogma на движке RE Engine

Capcom провела небольшую презентацию в честь десятилетия Dragon Dogma, во время которой геймдиректор Хидеаки Ицуно подтвердил разработку сиквела признанного фэнтезийного ролевого экшена с открытым миром.

Пока что официальных подробностей немного. Известно, что сиквел будет называться Dragon’s Dogma 2 и разрабатывается на собственном движке RE Engine, который использовался для многих последних игр студии, включая Devil May Cry 5, Resident Evil: Village и Monster Hunter Rise. Над игрой работают несколько ветеранов студии и сам Хидеаки Ицуно, анонсировавший сиквел в конце видео, оглядываясь на создание оригинальной Dragon’s Dogma. В тизере, кроме названия, можно увидеть логотип игры.

Dragon’s Dogma II will begin the cycle anew.

Join director Hideaki Itsuno as he reflects on how the world of Gransys came to be and shares the announcement of the upcoming sequel, in development using RE Engine:

🐉 https://t.co/Q2HSN1fCji pic.twitter.com/JPp117xuOX

— Dragon's Dogma (@DragonsDogma) June 16, 2022