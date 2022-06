Marvel’s Spider-Man и Spider-Man: Miles Morales на ПК, ремейк RE 4, симулятор кота в киберпанк-сеттинге Stray и другие анонсы Sony State of Play

В ночь со 2 на 3 июня Sony провела очередной стрим State of Play, который длился почти 30 минут и вышел очень насыщенным — более 10 игровых анонсов игр от посторонних студий, а также порты и будущие эксклюзивы для PlayStation VR2, чей релиз ожидается в начале 2023 года.

Анонс ремейка Resident Evil 4

Capcom показала короткий кинематографический трейлер и раскрыла дату выхода — 23 марта 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Разработчики пообещали сохранить содержание хоррора, вышедшего в 2005 году. Как и в оригинале, действие развернется в европейской деревне. В центре сюжета — все тот же Леон Скотт Кеннеди, отправляющийся на поиски похищенной дочери президента США.

Геймплейная модель остается без изменений. В то же время, сюжет переосмыслят, а графику и управление обещают улучшить.



Ремастер Marvel’s Spider-Man и Spider-Man: Miles Morales выйдут на ПК

Бывший эксклюзив PlayStation — Spider-Man: Remastered в 2018 году — выйдет на ПК 12 августа. С разработкой Insomniac помогала Nixxes, ранее отвечавшая за портирование Shadow of the Tomb Raider и Marvel’s Avengers на Windows. Порт выйдет в Steam и Epic Games Store — вместе с тремя сюжетными дополнениями The City That Never Sleeps. Подробности об улучшениях обещают сообщить позже.

Спин-офф — Spider-Man: Miles Morales — выйдет на ПК осенью 2022 года.



Также Insomniac поделились актуальной статистикой продаж Marvel’s Spider-Man и Spider-Man: Miles Morales — по состоянию на 15 мая 2022 года они разошлись тиражом более 33 миллионов копий.

Большой апдейт Horizon Forbidden West

Для Horizon Forbidden West 2 июня вышел большой апдейт, который добавляет в игру режим «Новая игра+» (позволяет продолжить текущее сохранение после прохождения игры, но все противники становятся сильнее), ультравысокую сложность и трансмогрификацию, что позволяет изменить внешний вид Элой. Он уже доступен для PS4 и PS5.



Геймплей Horizon: Call Of The Mountain для PlayStation VR2

Первый большой эксклюзив по вселенной Horizon с подзаголовком Call of the Mountain, которой занимаются внутренние студии PlayStation (Guerrilla и Firesprite), анонсировали январе. Это спиноф, в котором будет свой протагонист, но также появятся старые персонажи, включая героиню основной серии Элой .



Другие новости для PlayStation VR2

В ходе трансляции сообщили, что в разработке находится некий контент Resident Evil 4 и Resident Evil Village для PlayStation VR2 — пока без подробностей. The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2 Retribution — игра за «Ходячими мертвецами» появится на PS VR2, как и порт No Man’s Sky.



Дебютный геймпленный (жуткий!) трейлер и скриншоты The Callisto Protocol

The Callisto Protocol — sci-fi хоррор от создателей Dead Space, впервые анонсированного на The Game Awards 2020. В ролике можно видеть ландшафт «мертвого спутника» Юпитера, где развернется действие игры, а также жуткие интерьеры космической тюрьмы и много гуманоидных мутантов разных видов.

Релиз состоится 2 декабря 2022 на PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One и ПК.



Скриншоты

Анонс Rollerdrome

Rollerdrome — стильный экшен, в котором главный герой стреляет врагов из разного оружия и при этом выполняет эффектные акробатические трюки, бегая на роликах. Игра от авторов серии OlliOlli выйдет 16 августа.



Анонс Eternights

Eternights — смесь экшена и симулятора знакомств, который выйдет в следующем году на PS4, PS5 и ПК. В игре нужно бороться с людьми, которые по неизвестной болезни превратились в монстров, а в перерывах между этими схватками налаживать романтические отношения с другими персонажами.



Геймплейный трейлер Final Fantasy XVI

В 3-минутном трейлере разработчики раскрыли больше подробностей о Валистее — вымышленном мире игры. Также в нем показали геймплейные кадры и божества из серии Final Fantasy: Одина, Ифрит, Бахамут и Шиву. Игра уже находится на этапе полировки. Она выйдет летом 2023 на PS5.



Дебютный трейлер Street Fighter 6

Street Fighter 6 впервые анонсировали в феврале 2022 с помощью короткого тизера, показанного на киберспортивном событии Capcom Pro Tour. На State of Play студия Capcom полноценно анонсировала следующую часть знаменитой серии файтингов. В трейлере показали геймплей и бойцов, включая Рю и Чун Ли. В игре будет два новых режима: сюжетная одиночная кампания Мировой тур и онлайн Боевой хаб.

Street Fighter 6 выйдет в 2023 году. Игра будет доступна на PS4 и PS5.



Релиз Tunic на PlayStation

Фэнтезийная игра о лисенке, сделанная в духе Zelda, появится на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5 – релиз запланирован на 27 сентября.



Анонс Season: A letter to the future

Фантастическая инди-игра от Scavengers Studio, в которой нужно собирать воспоминания о мире, пока его не разрушил загадочный катаклизм. Релиз состоится осенью 2022 года на PS4, PS5 и ПК.



Анонс Stray

Оригинальный симулятор кота в киберпанке сеттинга от BlueTwelve Studio выйдет 19 июля на ПК PlayStation 4 и PlayStation 5, и сразу станет доступен у PS Plus (у подписчиков планов Deluxe и Premium). Игроки смогут выполнять всевозможные действия с котами, например бросать вещи, облизывать собственную попу и разрушать мебель, куда же без этого.