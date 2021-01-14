CB Insights составил список самых дорогих стартапов Европы, в Украине лидирует PDFfiler [инфографика]





Компания CB Insights опубликовала весьма интересную инфографику с перечнем европейских стартапов, которые привлекли больше всего инвестиций. В перечне учитываются только независимые от больших игроков стартапы, которые открыто привлекали деньги с 2015 года и не находятся в полной собственности одного из акционеров. За это время стартапам из Европе удалось привлечь почти $117 млрд инвестиций.

Лидером по объему инвестиций в Украине признали компанию airSlate (ранее называлась PDFfiller) — в 2019 году в нее вложили $30 млн — эту цифру CB Insights и учел в инфографике. После публикации рейтинга стало известно о новом раунде в размере $40 млн, как заявили представители компании, всего в airSlate вложили $80 млн.

Интересно, что согласно подсчетам ресурса AIN.UA, лидером по числу инвестиций в Украине является стартап GitLab с платформой для коллаборации DevOps. Только в 2019 году компания привлекла $268 млн в рамках раунда серии E, ее оценили в $2,7 млрд. Вместе с этими инвестициями GitLab суммарно привлек $426 млн. По тем же данным второй самый дорогой украинский стартап — Grammarly. В ноябре 2019 года компания привлекла $90 млн. Суммарно на счету Grammarly уже $200 млн инвестиций.

Если говорить о Европе в целом, то больше всех здесь привлек шведский сервис онлайн-платежей Klarna, работающий по принципу «покупай сейчас, плати потом». В него инвестировано около $1,8 млрд. В тройку лидеров также попали британская доставка еды Deliveroo ($1,5 млрд) и немецкая онлайн-платформа по купле-продаже подержанных автомобилей Auto1 Group ($961 млн). Сразу 8 из 37 компаний, представленных в рейтинге, являются единорогами. Две из них работают в Украине — Bolt ($4,3 млрд) и Glovo ($1 млрд). В общей сложности, представленные на карте стартапы подняли почти $9 млрд.

Источники: CB Insights, AIN.UA