CD Projekt анонсировала The Witcher: Old World — новую настольную игру по вселенной «Ведьмака»

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CD Projekt анонсировала очередную «настолку» по вселенной «Ведьмака» под названием The Witcher: Old World. В мае 2021-го на Kickstarter стартует кампания по сбору средств на выпуск игры, от успеха которой будет зависеть объем контента после релиза игры в 2022 году.

Над «настолкой» CD Projekt работает вместе с издательством Go on Board и геймдизанером Лукашем Возняком (создатель игры «Вальхалла»).

Действие игры разворачивается во вселенной «Ведьмака» задолго до саги о Геральте из Ривии. В нее можно играть вдвоем, а можно компанией из пяти человек. Им предстоит играть за юного ведьмака, выходца одной из пяти основных ведьмачьих школ (Волка, Змеи, Кота, Грифона и Медведя). Игрокам предстоит путешествовать по огромной карте, выполнять разные квесты, а также сражаться с чудовищами и другими ведьмаками.

Игроки смогут создавать собственные уникальные колоды карт, выбирая из широкого спектра способностей: атаки, уклонения и боевую магию (ведьмачьи знаки). Путем объединяя нескольких карт в комбинации можно в полной мере использовать отличительные способности школы ведьмаков. Квесты, сражения и даже покер в кости позволяют каждому игроку зарабатывать деньги, получать новые предметы и прокачивать свои навыки.

Игрок, первым собравший 4-6 трофеев (их число устанавливается перед началом игры), побеждает. Получить трофеи можно, убивая монстров, провоцируя и побеждая в драках в таверне с другими ведьмаками, прокачивая способности до самого высокого уровня и выполняя определенные задания на протяжении всего приключения.

Релиз The Witcher: Old World запланирован на апрель 2022 года. Пока что планируется выпуск версий на английском и польском. В то же время CD Projekt ведет переговоры касательно выпуска игры и на других языках.