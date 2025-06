CD Projekt RED готовит большой патч 2.3 для Cyberpunk 2077 — фаны ожидают, что это будет DLC

CD Projekt RED официально подтвердила разработку нового патча для Cyberpubk 2077 — фанты предполагают, что это будет больше, чем обновление.

До этого анонса студия позиционировала расширение Phantom Liberty как последнее крупное контентное дополнение. Но разработчики решили дать игре еще один шанс на продолжение после порта игры на Switch 2.

Анонс прозвучал во время трансляции REDstreams, где команда обсуждала перспективы относительно Switch 2. Менеджер сообщества CDPR Алисия Козера подтвердила, что над обновлением активно работают, и назвала точную дату релиза — 26 июня. Детали изменений пока держат в тайне, но их обещают раскрыть ближе к запуску патча.

Параллельно с официальным заявлением, директор глобального сообщества CD Projekt RED Марчин Момот поделился изображением V — главного героя игры — с подписью «Мы еще не закончили». Квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско перепостил твит к себе и добавил, что они работали над обновлением тайком. Фанаты считают, что это сообщение прямой намек на новое сюжетное дополнение.

Хотя намеки на DLC начали распространяться с 27 марта. Тогда на официальном аккаунте игры в X (бывший Twitter) выложили короткое видео с несколькими персонажами и шестью «зашифрованными данными». В подписи CDPR написали: «О, и не беспокойтесь о предупреждении о зашифрованных данных. Просто сбой в системе! Или нет?».

