CD Projekt RED готовит большой патч 2.3 для Cyberpunk 2077 — фаны ожидают, что это будет DLC

CD Projekt RED официально подтвердила разработку нового патча для Cyberpubk 2077 — фанты предполагают, что это будет больше, чем обновление.

До этого анонса студия позиционировала расширение Phantom Liberty как последнее крупное контентное дополнение. Но разработчики решили дать игре еще один шанс на продолжение после порта игры на Switch 2.

Анонс прозвучал во время трансляции REDstreams, где команда обсуждала перспективы относительно Switch 2. Менеджер сообщества CDPR Алисия Козера подтвердила, что над обновлением активно работают, и назвала точную дату релиза — 26 июня. Детали изменений пока держат в тайне, но их обещают раскрыть ближе к запуску патча.

«Я могу сказать прямо сейчас, что мы планируем еще один патч для игры, последний не был последним», — говорит Алисия Козер.

Параллельно с официальным заявлением, директор глобального сообщества CD Projekt RED Марчин Момот поделился изображением V — главного героя игры — с подписью «Мы еще не закончили». Квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско перепостил твит к себе и добавил, что они работали над обновлением тайком. Фанаты считают, что это сообщение прямой намек на новое сюжетное дополнение.

Yes, 2.3 for #Cyberpunk2077 is coming, we have been cooking for you in secret for a bit. As usual, I’m taking care of the update personally and we will communicate more, when it’s ready. Much love chooms 🥰 https://t.co/Ua7uBpa1z8 — Paweł Sasko (@PaweSasko) June 5, 2025

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Хотя намеки на DLC начали распространяться с 27 марта. Тогда на официальном аккаунте игры в X (бывший Twitter) выложили короткое видео с несколькими персонажами и шестью «зашифрованными данными». В подписи CDPR написали: «О, и не беспокойтесь о предупреждении о зашифрованных данных. Просто сбой в системе! Или нет?».

Birthdays… They’ll creep up on you before you know it! 👴🏼👵🏼 That’s why we’ve prepped this Cyberpunk 2077 anniversaries and character birthdays cheatsheet! 🗓 Oh, and don’t worry about the encrypted data warning. Just a glitch in the system! Or is it? 👀 pic.twitter.com/NcfOkBkgJA — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 27, 2025

Интерес к новому дополнению подогревают и старые утечки. Еще весной пользователь Free_Carpenter151 Reddit обратил внимание на профиль сценариста студии Virtuos в LinkedIn. В нем указано, что с апреля 2025 года он работает над DLC для Cyberpunk 2077. И хотя Virtuos уже помогала с обновлением 2.2 в декабре 2024 года, на этот раз речь идет именно о «много новых побочных квестов» и подготовке «к будущим DLC-изданиям».

Здесь два варианта: либо сценарист студии Virtuos действительно работает над DLC, либо очень поздно обновил профиль и упоминание относится к предыдущему обновлению. Патч 2.2, напомним, принес ряд улучшений, а версия 2.21 в январе 2025 года добавила поддержку DLSS 4 на ПК. После этого обновления казалось, что игра уже не получит нового контента, но CD Projekt RED решила иначе.

Незадолго до официального заявления ходили слухи о возможном полноценном DLC. Некоторые из них намекали, что в разработке участвует команда, которая ранее работала над ремастерами Oblivion и Metal Gear Solid 3. Всё это выглядело как набор странных совпадений, пока студия не подтвердила планы насчёт патча 2.3 — и, возможно даже, не только его. А параллельно CDPR работает над Cyberpunk 2, которая уже на стадии препродакшена.

Источник: Kotaku