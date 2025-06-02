Новости Игры 02.06.2025 в 13:11 comment views icon

Оружие в дополнении Cyberpunk 2077 «озвучили» автомат KFC с напитками и домашняя кухня — детали от звукорежиссера

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Оружие в дополнении Cyberpunk 2077 «озвучили» автомат KFC с напитками и домашняя кухня — детали от звукорежиссера

Звукорежиссеры Cyberpunk 2077: Phantom Liberty экспериментировали, чтобы сделать звуки оружия необычными и более интересными.

Как рассказал звукорежиссер CD Projekt RED Себастьян Сагастуме, некоторые эффекты выстрелов и перезарядки оружия появились благодаря автомату с газировкой в KFC. Вторым вдохновением для озвучивания Cyberpunk 2077: Phantom Liberty стали кипящие овощи на кухне.

«Я хотел попросить менеджера, могу ли я купить пять порций газировки в обмен на то, чтобы они оставались тихими и выключили музыку на пять минут. Они ответили: «Окей, это очень странно, но пусть будет». Основная причина в том, что я хотел записать звук автомата для газировки, который в конечном итоге стал одним из двигателей оружия в Phantom Liberty», — рассказал звукорежиссер.

В результате гудение автомата и лязг банок превратили в звуки, которые стали частью стрелкового оружия в игре. Но на банках с газировкой поиски различных звуков, которые могли бы напоминать оружие, не завершились. Поэтому вдохновение к Себастьяну Сагастуме еще раз пришло дома, когда его девушка готовила.

«Однажды я был дома, моя девушка просто варила овощи. Я услышал это, и звук был зыбким, липким. А для оружия Hercules, которое стреляет кислотными пулями, этот звук идеально подошел, чтобы добавить еще один слой к эффекту оружия», — добавляет он.

Подобные методы не новинка в индустрии. Для звуков фильмов или игр нередко используют овощи, например, сельдерей берут для создания хруста при разрыве тканей. А арбуз и капуста прекрасно имитируют звук ломания костей, пока морковь, тыкву и баклажан используют как музыкальные инструменты. Одним из необычных примеров является страшный визг назгулов в «Властелины колец» — это звук трения пластиковой тарелки о стакан

Поэтому польские разработчики тоже искали варианты, как сделать звуковую палитру Phantom Liberty более интересной. И теперь вы знаете, что некоторые звуки в футуристическом сеттинге Cyberpunk 2077: Phantom Liberty это просто вареная зелень. Интересно, какие звуки захотят использовать в сиквеле Project Orion, который будет более масштабным и вместе с тем получит город вроде Чикаго? Сейчас Cyberpunk 2 официально на стадии препродакшена.

Графику Cyberpunk 2077 сравнили на Switch 2 и Steam Deck — Nintendo впереди, но есть нюанс

Источник: Games Radar

Популярные новости

S.T.A.L.K.E.R. 2 получила патч к патчу 1.4.1, исправляющий работу модов
Актер из 2 сезона The Last of Us впечатлил Дракманна — его пригласили в Intergalactic: The Heretic Prophet без кастинга
Графику Cyberpunk 2077 сравнили на Switch 2 и Steam Deck — Nintendo впереди, но есть нюанс

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить