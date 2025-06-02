Оружие в дополнении Cyberpunk 2077 «озвучили» автомат KFC с напитками и домашняя кухня — детали от звукорежиссера

Звукорежиссеры Cyberpunk 2077: Phantom Liberty экспериментировали, чтобы сделать звуки оружия необычными и более интересными.

Как рассказал звукорежиссер CD Projekt RED Себастьян Сагастуме, некоторые эффекты выстрелов и перезарядки оружия появились благодаря автомату с газировкой в KFC. Вторым вдохновением для озвучивания Cyberpunk 2077: Phantom Liberty стали кипящие овощи на кухне.

«Я хотел попросить менеджера, могу ли я купить пять порций газировки в обмен на то, чтобы они оставались тихими и выключили музыку на пять минут. Они ответили: «Окей, это очень странно, но пусть будет». Основная причина в том, что я хотел записать звук автомата для газировки, который в конечном итоге стал одним из двигателей оружия в Phantom Liberty», — рассказал звукорежиссер.

В результате гудение автомата и лязг банок превратили в звуки, которые стали частью стрелкового оружия в игре. Но на банках с газировкой поиски различных звуков, которые могли бы напоминать оружие, не завершились. Поэтому вдохновение к Себастьяну Сагастуме еще раз пришло дома, когда его девушка готовила.

«Однажды я был дома, моя девушка просто варила овощи. Я услышал это, и звук был зыбким, липким. А для оружия Hercules, которое стреляет кислотными пулями, этот звук идеально подошел, чтобы добавить еще один слой к эффекту оружия», — добавляет он.

Подобные методы не новинка в индустрии. Для звуков фильмов или игр нередко используют овощи, например, сельдерей берут для создания хруста при разрыве тканей. А арбуз и капуста прекрасно имитируют звук ломания костей, пока морковь, тыкву и баклажан используют как музыкальные инструменты. Одним из необычных примеров является страшный визг назгулов в «Властелины колец» — это звук трения пластиковой тарелки о стакан

Поэтому польские разработчики тоже искали варианты, как сделать звуковую палитру Phantom Liberty более интересной. И теперь вы знаете, что некоторые звуки в футуристическом сеттинге Cyberpunk 2077: Phantom Liberty это просто вареная зелень. Интересно, какие звуки захотят использовать в сиквеле Project Orion, который будет более масштабным и вместе с тем получит город вроде Чикаго? Сейчас Cyberpunk 2 официально на стадии препродакшена.

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Источник: Games Radar