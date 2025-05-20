CD Projekt Red продает трилогию The Witcher со скидками до 90% — в честь 10-летия третьей части

The Witcher 3: Wild Hunt празднует 10 лет — и по этому случаю CD Projekt Red устроила масштабную распродажу всей серии.
До 25 мая можно купить все игры серии The Witcher по очень низким ценам. В Steam трилогия стоит меньше ₴200, а третья часть отдельно обойдется всего в ₴94. Вот как выглядят скидки:
- The Witcher 3: Wild Hunt — ₴94 (скидка 90%)
- The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition — ₴229 (скидка 80%)
- The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition — ₴59 (скидка 85%)
- The Witcher: Enhanced Edition — ₴37 (скидка 85%)
- The Witcher Trilogy (1+2+3 базовая) — ₴171 (скидка 88%)
Если вы еще не играли в «Ведьмака» или думали когда-то перепройти этот шедевр CDPR — неплохой момент. За ₴229 можно взять полную версию третьей части, которая включает дополнения Hearts of Stone и Blood and Wine. К тому же версия для ПК и консолей нового поколения получила обновление с поддержкой 60 FPS, улучшенными отображениями и другими графическими улучшениями.
А вместе с тем к юбилею The Witcher 3: Wild Hunt разработчики выпустили праздничный трейлер:
The Witcher 2: Assassins of Kings — менее масштабная, но все еще сильная часть, с линейной структурой и политическим сюжетом. За ₴59 получите кампанию на 20-30 часов с качественным сценарием. Если играть сперва в эту часть и потом в третью, то можно будет перенести сохранения, которые влияют на сюжет. Например, прикольной фишкой является татуировка шеи Геральта, которую он может получить именно во второй части.
Первая игра — The Witcher — больше всего подходит для фанатов, которые хотят посмотреть, с чего все начиналось. Она архаична, с неудобным управлением и запутанными туториалами, но имеет немало интересных элементов, которых не было в других частях
(эх, те самые карточки). Кстати, недавно разработчики поделились воспоминаниями, как разработка первой части превратила студию в хаос.
Также на распродаже есть несколько сопутствующих игр во вселенной The Witcher:
- Thronebreaker: The Witcher Tales — ₴119 (скидка 80%)
- The Witcher Adventure Game — ₴25 (скидка 85%)
- GWENT: Rogue Mage — ₴53 (скидка 70%) — это сюжетный спин-офф к бесплатной Gwent: The Witcher Card Game
Днем ранее ITC писало, что модераторы вернули в The Witcher 3 систему навыков из первой игрыдобавив более 200 новых способностей. А еще игра получила аж 13 деревьев навыков, созданных по мотивам оригинальной игры. А также в новости указано еще несколько других модов, которые могут вам понравиться.
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Источник: Steam
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