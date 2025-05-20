CD Projekt Red продает трилогию The Witcher со скидками до 90% — в честь 10-летия третьей части

The Witcher 3: Wild Hunt празднует 10 лет — и по этому случаю CD Projekt Red устроила масштабную распродажу всей серии.

До 25 мая можно купить все игры серии The Witcher по очень низким ценам. В Steam трилогия стоит меньше ₴200, а третья часть отдельно обойдется всего в ₴94. Вот как выглядят скидки:

Если вы еще не играли в «Ведьмака» или думали когда-то перепройти этот шедевр CDPR — неплохой момент. За ₴229 можно взять полную версию третьей части, которая включает дополнения Hearts of Stone и Blood and Wine. К тому же версия для ПК и консолей нового поколения получила обновление с поддержкой 60 FPS, улучшенными отображениями и другими графическими улучшениями.

А вместе с тем к юбилею The Witcher 3: Wild Hunt разработчики выпустили праздничный трейлер:

The Witcher 2: Assassins of Kings — менее масштабная, но все еще сильная часть, с линейной структурой и политическим сюжетом. За ₴59 получите кампанию на 20-30 часов с качественным сценарием. Если играть сперва в эту часть и потом в третью, то можно будет перенести сохранения, которые влияют на сюжет. Например, прикольной фишкой является татуировка шеи Геральта, которую он может получить именно во второй части.

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Первая игра — The Witcher — больше всего подходит для фанатов, которые хотят посмотреть, с чего все начиналось. Она архаична, с неудобным управлением и запутанными туториалами, но имеет немало интересных элементов, которых не было в других частях (эх, те самые карточки). Кстати, недавно разработчики поделились воспоминаниями, как разработка первой части превратила студию в хаос.

Также на распродаже есть несколько сопутствующих игр во вселенной The Witcher:

Днем ранее ITC писало, что модераторы вернули в The Witcher 3 систему навыков из первой игрыдобавив более 200 новых способностей. А еще игра получила аж 13 деревьев навыков, созданных по мотивам оригинальной игры. А также в новости указано еще несколько других модов, которые могут вам понравиться.

Источник: Steam