Новости IT-бизнес 21.01.2026 comment views icon

CEO Anthropic критикует экспорт ИИ-чипов NVIDIA в Китай: "Как продавать ядерное оружие Северной Корее"

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

CEO Anthropic критикує експорт ШІ-чипів NVIDIA до Китаю: "Як продавати ядерну зброю Північній Кореї"

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи снова жестко высказался относительно продажи американских ИИ-чипов Китаю. По его мнению, решение США разрешить экспорт NVIDIA H200 фактически дает Пекину инструмент, который может помочь обойти Соединенные Штаты в глобальной гонке в сфере искусственного интеллекта.

В эфире Bloomberg Television Амодеи прокомментировал решение администрации Дональда Трампа разрешить поставки H200 в Китай и использовал резкую аналогию. По его словам, это выглядит так же опасно, как «продавать ядерное оружие Северной Корее».

«Я считаю, что это безумие. Это немного похоже на то, если бы продавать ядерное оружие Северной Корее и хвастаться: мол, да, Boeing все объяснила. Я не имею в виду конкретных людей, но эта политика именно такая», — заявил Амодеи.

Глава Anthropic убежден, что Китай до сих пор отстает в развитии передовых ИИ-моделей прежде всего из-за недостатка вычислительных мощностей. Именно доступ к современным GPU NVIDIA, по его словам, является ключевым фактором. Амодеи отмечает: даже если США разрешают экспорт чипов, которые формально «на поколение позади», в частности архитектуры Hopper, они все равно значительно превосходят то, что Китай может массово производить на внутреннем рынке.

Он также отмечает, что китайские ИИ-компании открыто признавали свою проблему. В частности, DeepSeek публично говорила, что отстала именно из-за дефицита чипов NVIDIA. На этом фоне, по словам Амодеи, решение Вашингтона фактически снимает главное технологическое ограничение для китайских игроков.

Это не первая публичная атака Anthropic на экспортную политику США. Еще в мае прошлого года компания заявляла, что NVIDIA «рассказывает сказки» действующей администрации, пытаясь вернуться на китайский рынок. Тогда же Anthropic обращала внимание на масштабы контрабанды чипов в материковом Китае — в частности упоминались схемы с сокрытием процессоров в «протезных накладках для имитации беременности».

Амодеи неоднократно публично критиковал и CEO NVIDIA Дженсена Хуанга по вопросам ИИ-конкуренции. Так что между Anthropic и NVIDIA уже давно прослеживается негласное противостояние. При этом позиции сторон принципиально разные: NVIDIA выступает против так называемых «китайских ястребов» в администрации Трампа, тогда как Anthropic поддерживает жесткие экспортные ограничения, в частности политику AI Diffusion.

Обе стороны приводят аргументированные позиции, но окончательное слово остается за правительством США. Пока же факт остается фактом: NVIDIA снова получила доступ к китайскому рынку, а дискуссия о границе между бизнесом и национальной безопасностью лишь обостряется.

Спецпроекты
Огляд Blackview MEGA 12 – водонепроникного смартпланшета із захистом IP69K та безплатними аксесуарами
Wi-Fi 7: топ-5 роутерів від TP‑Link для різних завдань та поради, як обрати свій варіант

Источник: wccftech

Популярные новости

arrow left
arrow right
Что будет, если пропустить воду через тепловые трубки процессорного кулера и поставить его на NVIDIA RTX 3070? Получилось неплохо
ИИ против геймеров: AMD и NVIDIA сократят производство недорогих видеокарт, Asus "урежет" конфигурации памяти
Китай впервые стал лидером мирового рынка авто и обогнал Японию
Снова кирпич вместо NVIDIA RTX 5080 в коробке — магазин отказался предоставить замену
Прогресс наоборот: NVIDIA "посмотрит" на возрождение старых видеокарт, AMD "активно работает" над возвращением Zen 3
NVIDIA попробовала техпроцесс Intel 18A и ей не понравилось
NVIDIA будет поставлять на треть меньше RTX 50, из-за дефицита памяти "под нож" пойдут 5070 Ti и 5060 Ti, — инсайдеры
AI Молодец! Киевстар и Минцифры дарят смартфон за название к национальному ИИ
А как же Grok? Разработчики xAI писали код на Claude, пока Anthropic их не забанила
OpenAI запустила "защищенный" раздел ChatGPT Health для медицинских консультаций
Первый ПК на ARM с дискретной видеокартой и запущенным 3DMark — не AMD, NVIDIA или Intel
Китайская CXMT представила собственные DDR5 и LPDDR5X во времена дефицита памяти
Китай наступает: Thunderobot представила первый игровой ПК с процессором Hygon C86-4G и видеокартой NVIDIA
Новая DeepSeek V3.2 бросает вызов GPT-5 и Gemini 3.0 Pro
Google представила новый ИИ для перевода: 3 модели, поддержка 55 языков и запуск на смартфоне
Adobe сделала веб-версию Photoshop бесплатной на год: как получить доступ в Украине
NVIDIA вернула поддержку PhysX в видеокарты RTX 50
NVIDIA повысила производительность видеокарт в Windows 11 на 50%
NVIDIA RTX 5090 и Radeon RX 9070 XT встретили Новый год "салютом" из разъемов питания — тем временем модер нашел безопасный кабель
Стартап ветерана Google заявил о создании AGI — первого в мире общего искусственного интеллекта человеческого уровня
Программа Winslop для очистки Windows 11 основана на открытом скрипте Remove Windows AI и предлагает больше функций
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить