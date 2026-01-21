CEO Anthropic критикует экспорт ИИ-чипов NVIDIA в Китай: "Как продавать ядерное оружие Северной Корее"

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи снова жестко высказался относительно продажи американских ИИ-чипов Китаю. По его мнению, решение США разрешить экспорт NVIDIA H200 фактически дает Пекину инструмент, который может помочь обойти Соединенные Штаты в глобальной гонке в сфере искусственного интеллекта.

В эфире Bloomberg Television Амодеи прокомментировал решение администрации Дональда Трампа разрешить поставки H200 в Китай и использовал резкую аналогию. По его словам, это выглядит так же опасно, как «продавать ядерное оружие Северной Корее».

«Я считаю, что это безумие. Это немного похоже на то, если бы продавать ядерное оружие Северной Корее и хвастаться: мол, да, Boeing все объяснила. Я не имею в виду конкретных людей, но эта политика именно такая», — заявил Амодеи.

Глава Anthropic убежден, что Китай до сих пор отстает в развитии передовых ИИ-моделей прежде всего из-за недостатка вычислительных мощностей. Именно доступ к современным GPU NVIDIA, по его словам, является ключевым фактором. Амодеи отмечает: даже если США разрешают экспорт чипов, которые формально «на поколение позади», в частности архитектуры Hopper, они все равно значительно превосходят то, что Китай может массово производить на внутреннем рынке.

Он также отмечает, что китайские ИИ-компании открыто признавали свою проблему. В частности, DeepSeek публично говорила, что отстала именно из-за дефицита чипов NVIDIA. На этом фоне, по словам Амодеи, решение Вашингтона фактически снимает главное технологическое ограничение для китайских игроков.

Это не первая публичная атака Anthropic на экспортную политику США. Еще в мае прошлого года компания заявляла, что NVIDIA «рассказывает сказки» действующей администрации, пытаясь вернуться на китайский рынок. Тогда же Anthropic обращала внимание на масштабы контрабанды чипов в материковом Китае — в частности упоминались схемы с сокрытием процессоров в «протезных накладках для имитации беременности».

Амодеи неоднократно публично критиковал и CEO NVIDIA Дженсена Хуанга по вопросам ИИ-конкуренции. Так что между Anthropic и NVIDIA уже давно прослеживается негласное противостояние. При этом позиции сторон принципиально разные: NVIDIA выступает против так называемых «китайских ястребов» в администрации Трампа, тогда как Anthropic поддерживает жесткие экспортные ограничения, в частности политику AI Diffusion.

Обе стороны приводят аргументированные позиции, но окончательное слово остается за правительством США. Пока же факт остается фактом: NVIDIA снова получила доступ к китайскому рынку, а дискуссия о границе между бизнесом и национальной безопасностью лишь обостряется.

Источник: wccftech