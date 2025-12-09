Трамп разрешил NVIDIA продавать ИИ-чипы H200 в Китай, но взял 25%

Соединенные Штаты открыли экспортный коридор для мощных ИИ-чипов Nvidia H200 — второго по производительности продукта компании после линейки Blackwell. О решении заявил президент США Дональд Трамп, уточнив, что Вашингтон будет взимать 25% тарифов с таких поставок. Фактически это снимает внутреннюю американскую дискуссию: стоит ли защищать технологическое первенство, запретив продажи, или наоборот — поддерживать его через глобальные контракты.

После объявления акции Nvidia прибавили 2% в цене во внебиржевое время, а до этого выросли еще на 3% — благодаря сообщению Semafor. Заметим, когда администрация Трампа пришла к власти и ввела экспортный контроль, Дженсен Хуанг выразил свое несогласие с этими шагами. Он утверждал, что такие действия — разрушительные для американского рынка. Но впоследствии он изменил свое мнение и заметил, что новые пошлины индустрия переживет.

Трамп подчеркнул, что уже передал информацию лично председателю КНР Си Цзиньпину и получил «положительную реакцию». Параллельно он уточнил: аналогичные правила будут касаться AMD и Intel. Детали условий экспорта доработает Министерство торговли США.

По данным Белого дома, 25% сбор будет работать как импортный налог в США — из Тайваня, где изготавливают H200. Партии будут проходить американский досмотр безопасности, после чего компании смогут отправлять их в Китай. Nvidia в свою очередь заявила, что экспорт H200 только для проверенных коммерческих заказчиков — это «сбалансированный подход».

В документе не указано, сколько именно чипов H200 позволят экспортировать и какие лимиты установят. Известно лишь, что поставки должны соответствовать «условиям, которые обеспечивают сильную национальную безопасность США». Решение называют компромиссом между полным запретом на поставки и разрешением продавать новейшие Blackwell — их экспорт Вашингтон запретил. Чипы Blackwell работают примерно в 1,5 раза быстрее H200 в обучении моделей, в 5 раз быстрее при инференсе, а для отдельных задач Nvidia оценивает преимущество даже в 10 раз.

Часть американских политиков критикует это решение. Некоторые сенаторы назвали его «колоссальной экономической ошибкой и ошибкой безопасности», поскольку опасаются, что Китай может использовать H200 для ускорения военных разработок. В Конгрессе также отмечают: Пекин может попытаться скопировать технологии Nvidia. В то же время эксперты указывают, что полный запрет на поставки мог бы только усилить Huawei и других китайских производителей ИИ-чипов.

В Китае реакция пока сдержанная. Министерство иностранных дел заявило, что страна «стремится к взаимовыгодному сотрудничеству». Аналитики ожидают, что регуляторы могут смягчить тон в отношении Nvidia, ведь H200 значительно полезнее для китайских компаний, чем ограниченные H20, RTX 6000D и L20, которые Китай ранее даже рекомендовал избегать.

Параллельно Китай продолжает развивать собственные ИИ-процессоры. На рынке уже работают Huawei, Cambricon и Moore Threads, но эксперты предупреждают: несмотря на временное «окно возможностей», Пекин в дальнейшем сосредоточится на независимых производственных мощностях.

Источник: reuters