Как искусственный интеллект может вызвать кризис в 2028 году и почему это важно сейчас

Аналитики Citrini Research смоделировали сценарий, при котором стремительное внедрение искусственного интеллекта запускает цепную реакцию в экономике и приводит к глобальному кризису. В этой модели кульминация процесса приходится на 30 июня 2028 года — момент, когда накопленные эффекты автоматизации, роста безработицы и падения потребления сходятся в одну точку.





В начале этого сценария экономика выглядит почти идеально. Производительность быстро растет, корпоративные прибыли бьют рекорды, а фондовые рынки демонстрируют исторические максимумы. Инвесторы убеждены, что искусственный интеллект запускает новую технологическую революцию, которая способна поддерживать рост экономики годами.

С чего все начинается

Быстрое внедрение искусственного интеллекта резко повышает производительность и прибыли компаний. Однако параллельно с этим запускается процесс вытеснения человеческого труда, который постепенно начинает подрывать основу потребительской экономики.

Еще два года назад финансовые рынки находились на пике оптимизма. В октябре 2026 года индекс S&P 500 приближался к 8000, а Nasdaq превышал 30 000. Бум вокруг искусственного интеллекта подтолкнул оценки технологических компаний до рекордных значений, а инвесторы рассматривали ИИ как главный драйвер экономического роста.

Первые масштабные изменения начались в начале 2026 года, когда компании начали активно внедрять автоматизацию на основе искусственного интеллекта. Новые системы позволяли выполнять огромные объемы интеллектуальной работы без участия людей. Алгоритмы анализировали данные, писали код, создавали маркетинговые материалы, проводили финансовые расчеты и даже выполняли юридические проверки.





Взрывной рост производительности

Сейчас имеем резкое ускорение выпуска в час труда — ключевого показателя производительности. Темпы роста становятся самыми высокими с 1950-х годов, а одной из причин такого скачка стали ИИ-агенты, которые работают круглосуточно и не нуждаются в отпусках, больничных или социальных выплатах.

Для компаний это выглядит как почти идеальная формула. Расходы на персонал сокращаются, производительность резко возрастает, прибыли превышают прогнозы, а полученный капитал направляется на новые инвестиции в вычислительные мощности для искусственного интеллекта. В некоторых случаях один большой кластер GPU начинает выполнять объем работы, который раньше делали примерно 10 000 офисных работников.

На макроуровне экономика также демонстрирует сильные результаты. Номинальный ВВП растет средними и высокими однозначными темпами в год, а корпоративные прибыли продолжают увеличиваться. Но в то же время начинает формироваться другой процесс: компании все чаще сокращают людей.

ИИ захватывает все больше сфер

Первыми под удар попадают программисты, аналитики, маркетологи, юристы, бухгалтеры. Многие их функции постепенно перебирают алгоритмы. Сначала это выглядит как локальные сокращения, но со временем процесс начинает приобретать системный характер.

График демонстрирует замкнутый экономический цикл ИИ-автоматизации. По мере того как возможности искусственного интеллекта растут, компаниям нужно меньше работников. Начинаются сокращения, доходы населения снижаются, потребление падает. В ответ бизнес еще активнее инвестирует в ИИ, чтобы уменьшить расходы. Так формируется самоусиливающаяся спираль вытеснения человеческого интеллектуального труда.

Несмотря на эти процессы, на макроуровне экономика еще некоторое время выглядит стабильной. Производительность продолжает расти, а статистика ВВП остается положительной. Однако все очевиднее, что этот рост слабо отражается в доходах населения.

Эффект «призрачного ВВП»

Далее наблюдается явление, которое аналитики называют Ghost GDP — «призрачный ВВП». Экономика формально производит все больше стоимости, но значительная часть этого рост концентрируется в технологическом секторе и у владельцев вычислительной инфраструктуры. До потребительской экономики эти деньги почти не доходят.

Проблема заключается в том, что основой экономического спроса остаются люди. Потребительские расходы формируют примерно 70% ВВП, и когда доходы населения начинают падать, ослабевает вся экономическая система. Машины не покупают одежду, не ходят в рестораны и не берут ипотеку.

Именно на этом этапе в экономике начинает формироваться структурный дисбаланс: производительность и производство растут, но покупать эти товары и услуги становится все меньше кому. Внешне экономика еще выглядит сильной, но внутри уже запускаются процессы, которые впоследствии приведут систему к кризису.

Разрыв между производительностью и доходами

По мере распространения автоматизации дисбаланс в экономике начинает становиться заметным. Производительность еще ускоряется и растет быстрее, чем когда-либо прежде, но доходы людей уже не успевают за этим ростом. Корпоративный сектор становится более эффективным, но эта эффективность все меньше превращается в зарплаты.

Основная причина этого процесса заключается в скорости автоматизации. Искусственный интеллект не просто помогает работникам, а полностью заменяет часть интеллектуального труда. Офисные функции переходят к алгоритмам: обработка данных, написание текстов и кода, анализ контрактов, маркетинговые исследования, финансовое планирование.

В корпоративных отчетах это выглядит как резкий рост производительности, а компании демонстрируют рекордные прибыли. Но в то же время все больше работников вынуждены переходить на ниже оплачиваемую работу или остаются без нее. В результате меняется сама структура экономики.





Рост доли ИИ-капитала в ВВП

Постепенно начинается перераспределение доходов между трудом и капиталом. Доля доходов, приходящаяся на владельцев технологий и вычислительной инфраструктуры, максимизируется, тогда как доля труда в ВВП начинает снижаться.

Искусственный интеллект концентрирует экономическую выгоду в узком секторе, а именно среди компаний, которые контролируют вычислительные мощности, модели и инфраструктуру. Для фондового рынка это выглядит как успех. Но для реальной экономики это означает катастрофическое снижение платежеспособного спроса.

Особенно уязвимым оказывается рынок жилья. Значительная часть заемщиков в США это именно офисные работники с высокими доходами. Они формируют основу ипотечного рынка объемом около $13 трлн, а когда автоматизация начинает касаться этих профессий, банки вынуждены пересматривать свои оценки рисков. Сначала это выглядит как единичные случаи финансовых трудностей, но постепенно ситуация начинает меняться.

Первые дефолты

Прогнозируют, что в середине 2027 года произойдут первые дефолты, прямо связанные с влиянием ИИ. Это станет проблемой не только для банков. В течение предыдущих 17 лет экономика почти не переживала масштабных волн дефолтов. За это время частный капитал активно финансировал технологические компании, заключая сделки на основе предположения, что их ARR — повторяющиеся доходы — будут оставаться стабильными.

Когда бизнесы начнут терять клиентов из-за автоматизации и сокращения расходов, эти предположения рушатся. Часть компаний не сможет обслуживать долги, а финансовые рынки постепенно начнут осознавать, что экономика входит в новую фазу.

Впрочем, корпоративные прибыли все еще будут продолжать расти благодаря автоматизации. В то же время экономика все больше будет напоминать систему, где машины создают ценности, но люди больше не могут поддерживать прежний уровень потребления. Станет очевидно, что фундамент экономического роста меняется.





Финансовая автоматизация и ИИ-агенты и ИИ-агенты

К концу 2027 года экономика войдет в фазу глубокого дисбаланса. Рынки останутся перегретыми, тогда как реальная экономика начнет терять стабильность. ИИ-агенты во всем действуют почти автономно, а именно: анализируют цены, выбирают поставщиков и осуществляют платежи без участия человека.

В результате сформируется новый тип экономической активности, где значительная часть транзакций начнет осуществляться машинами для машин. Алгоритмы оплачивают вычислительные ресурсы, покупают доступ к данным, арендуют программные сервисы и взаимодействуют с другими алгоритмами. Это еще больше усилит разрыв между технологическим сектором и традиционной экономикой. Часть финансовых потоков переместится в новую цифровую инфраструктуру, тогда как другие секторы станут еще слабее, стремительно возрастет безработица.

Экономика расслоится:





машинный сектор — высокая производительность и алгоритмическая оптимизация;

человеческий сектор — услуги и опыт, где ценность определяется уникальностью;

инфраструктурный сектор — сети, обеспечивающие работу системы.

Здесь вступят в силу все три драйвера экономического кризиса: реальная экономика, финансовая система и политическая реакция. Эти три контура образуют замкнутый цикл — своеобразная экономическая удавка, в котором каждый последующий этап усиливает предыдущий и который не имеет естественных тормозов или способов выхода.

Кульминация кризиса и обвал рынков

На этом фоне накопятся проблемы в кредитной системе, банки будут сталкиваться со все более большим количеством просроченных платежей, особенно, как мы писали выше, в сегменте ипотеки, где многие заемщики работали в сферах, которые активно автоматизируются. К середине 2028 года эти процессы сойдутся в одну точку.

Рынок будет ожидать публикации новых данных по занятости, которые должны показать, стабилизировалась ли ситуация. Но обнародованные цифры окажутся хуже прогнозов. Уровень безработицы поднимется до 10,2%, что на 0,3% превысит ожидания аналитиков. Для финансовых рынков это станет сигналом, что экономика больше не способна поддерживать предыдущий уровень прибылей и оценок компаний.





30 июня 2028 года инвесторы начнут массово пересматривать оценки активов, а финальный график модели покажет резкое падение фондового рынка. S&P 500 снизится еще на 2%, а общее падение индекса от максимума октября 2026 года достигнет примерно 38%. После периода стремительного роста, который обеспечил бум искусственного интеллекта, рынки резко скорректируются, поэтому станет очевидно, что потребительская экономика больше не может поддерживать предыдущую динамику. Технологический прорыв, который изначально выглядел как главный драйвер роста, превратится в фактор, запускающий цепной финансовый кризис.

Итог

Ключевой вывод заключается в том, что искусственный интеллект способен одновременно ускорять экономический рост и подрывать его фундамент. Когда автоматизация сокращает доходы людей быстрее, чем экономика создает новые источники занятости, формируется структурный дисбаланс, поэтому производство и производительность растут, но потребительский спрос падает.

Сценарий достаточно реальный, но не безнадежный. Кризис, если он наступит, все равно будет частью эволюции. Выиграют те, кто адаптируется, например, инвестирует в уникальную ценность, инфраструктуру и новые бизнес-модели. Общества, которые поддерживают переквалификацию и социальную мобильность, уменьшают эти риски. Экономика не статична. Она постоянно переосмысливается. Дефицит, спрос и ценность остаются базовыми принципами, но их применение меняется. Будущее зависит от способности использовать эти принципы в новых условиях.