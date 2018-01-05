Опубликованы официальные пресс-рендеры смартфонов Sony Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra и L2

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В сеть утекли очередные рендеры смартфонов Sony Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra и L2. Но на этот раз речь идёт об официальных рендерах производителя для прессы, что позволяет оценить финальный дизайн устройств.

Эти смартфоны представляют собой решения среднего уровня. Они должны прийти на смену прошлогодним моделям Sony Xperia XA1, Xperia XA1 Ultra и L1. Во всех новинках можно отметить наличие минимальных боковых рамок вокруг дисплея, программных кнопок управления, одиночной камеры и сканера отпечатков пальцев на задней панели.

Судя по имеющимся данным, смартфон Sony Xperia XA2 содержит 5,2-дюймовый дисплей с Full HD разрешением, процессор Snapdragon 630, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. Основная камера на задней панели оснащена 21-мегапиксельным сенсором и способна записывать видео в разрешении 4K. На лицевой панели доступна 8-мегапиксельная камера.

В случае Sony Xperia XA2 Ultra применяется уже 6-дюймовый дисплей, но с тем же Full HD разрешением. Процессор тоже не претерпел изменений по сравнению с младшей моделью, используется SoC Snapdragon 630. А вот количество доступной памяти увеличено, объём ОЗУ составляет 4 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 64 ГБ. На задней панели используется тот же 21-мегапиксельный модуль. А для любителей автопортретов имеется бонус в виде двух 16-мегапиксельных камер на лицевой панели. Оба аппарата работают под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Смартфон Sony Xperia L2 является упрощённой версией. Здесь применяется процессор Snapdragon 630. Но разрешение 5,2-дюймового дисплея понижено до HD, а в качестве операционной системы используется более старая версия Android 7 Nougat. Более подробные технические характеристики этого устройства пока не разглашаются.

Источник: gsmarena