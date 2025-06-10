«Биткоин-семья» прячет парольную фразу от богатства на четырех континентах

Волна громких похищений руководителей криптовалютных компаний или их родственников спровоцировала тихую революцию безопасности. Возросло количество запросов в охранные фирмы. Инфлюенсеры прекратили хвастаться состоянием. Владельцы крупных сумм начали усиливать защиту собственных токенов.

Семья Тайхутту, также известная как биткоин-семья, разбила сид-фразу из 24 слов на несколько частей, спрятала эти части в разных уголках мира: от Европы до Южной Америки. Их горячие кошельки защищены протоколами с мультиподписью, тогда как холодные средства хранятся офлайн.

Тайхутту также используют децентрализованные торговые платформы и технологию MPC, чтобы уменьшить количество точек отказа в условиях растущей угрозы нападения.

Семья еще в 2017 году продала все, что имела, от дома до обуви, чтобы полностью инвестировать в биткоин, когда он торговался по $900. Отец, мать и трое дочерей постоянно переезжают и остаются полностью вне банковской системы.

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За последние восемь месяцев Тайхутту отказались от аппаратных кошельков в пользу гибридной системы: частично аналоговой, частично цифровой, с сид-фразами, зашифрованными, разделенными и сохраненными либо через блокчейн-сервисы шифрования, либо спрятанными на четырех континентах.

Поскольку физические нападения на владельцев криптовалют становятся более частыми, Тайхутту начали тщательно скрывать местонахождение. Ранее они постоянно выкладывали ролики в YouTube, но прекратили публиковать обновления о путешествиях и снимать дома.

Одна из стальных пластин, которые семья использует для хранения части своей сид-фразы, выгравирована вручную отцом. Девушки имеют при себе лишь небольшие суммы в криптовалюте, но Тайхутту все равно решили полностью избегать Франции.

Интересно, что глава семьи, Диди Тайхутту, может пополнять кошельки удаленно, но доступ к ним потребует по крайней мере одной международной поездки, в зависимости от того, какие фрагменты сид-фразы нужны. Сбережения рассматриваются как долгосрочная пенсия, которая станет доступной только если биткоин достигнет $1 миллиона. Ожидается, что это произойдет примерно в 2033 году.

Источник: CNBC