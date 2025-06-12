Новости Крипто 12.06.2025 в 21:43 comment views icon

На Сумщине парень украл 7,6 млн грн, продавая несуществующие биткоины на фейковой криптобирже

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Тетяна Нечет

Автор новостей

На Сумщине парень украл 7,6 млн грн, продавая несуществующие биткоины на фейковой криптобирже

В Украине работает достаточно крупных и известных бирж которые работают с гривной, но они централизованы (то есть, регулируется и проверяет клиентов и транзакции). Только этим можно объяснить желание жителя Сумской области приобрести биткоины за $60 тыс. на какой-то малоизвестной платформе.

Киберполиция задержала 23-летнего жителя Киевской области, который создал поддельную криптобиржу. Злоумышленник имел полный контроль над всеми функциями сайта: мог менять балансы аккаунтов, редактировать историю транзакций и таким образом создавать иллюзию реальных операций с криптовалютой.

И он нашел клиента: житель Сум завел на фейковую биржу $60 тыс. чтобы купить биткоин. Администратор сайта нарисовал ему монеты. На самом деле ни одной транзакции не произошло, средства присвоил 23-летний подозреваемый. Мошенник даже предложил потерпевшему продать еще биткоинов на 100 тыс. долларов. Однако потерпевший обратился в полицию.

Фигуранта задержали при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения на месте во время передачи денег. По результатам санкционированного обыска полицейские, кроме денежных средств, изъяли у мужчины мобильный телефон и Lexus. Сумма нанесенного ущерба составила более 7,6 млн грн.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит лишение свободы от 3 до 8 лет.

Источник: Полиция Сумской области

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