ChatGPT не помог: доля рынка для поисковика Bing от Microsoft почти не изменилась за год

Обновленный Bing получил возможность генерировать текстовые ответы на запросы людей с помощью искусственного интеллекта OpenAI, однако к концу 2023 года ситуация с популярностью поисковика Microsoft на рынке почти не изменилась — и отметилась долей в 3,4%, согласно данным StatCounter (через Bloomberg).

Фактически с момента объявления интеграции с ChatGPT доля Bing на рынке поисковиков выросла всего на 1%. Учитывая предыдущие заявления Microsoft, такой показатель кажется слишком маленьким.

«Вся категория поиска сейчас претерпевает кардинальные изменения‎», — говорил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.

Bing долго боролся за релевантность, однако многочисленные ребрендинги и редизайны с момента его дебюта в 2009 году мало чем помогли. По данным SensorTower, за месяц до того, как Microsoft обновила поисковую систему генеративным ИИ, люди тратили на нее на 33% меньше времени, чем годом ранее. ChatGPT по крайней мере помог приостановить эти падения.

Хотя, согласно анализу Bloomberg Intelligence, во втором квартале 2023 года количество активных пользователей поискового мобильного приложения в США более чем удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,1 миллиона. В общей сложности пользователи тратили на поисковик на 84% больше времени.

По данным SensorTower, к концу года количество активных пользователей Bing выросло до 4,4 миллиона. Это можно объяснить тем, что в октябре Microsoft добавила в поисковик генератор изображений DALL-E 3. Предложение не улучшает поисковые возможности Bing, но, по словам Джорди Рибаса, вице-президента Microsoft по поиску и искусственному интеллекту, привело к всплеску использования.

Проблема Bing также состоит в том, что конкуренты не стоят на месте. Абсолютный лидер Google так же в мае запустил экспериментальную версию своей поисковой системы под названием SGE, что предоставляет текстовые ответы сверху знакомого списка ссылок (в него Google уже в этом году планирует встроить свою мощную большую языковую модель Gemini).