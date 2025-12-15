ChatGPT остановил жестокое мошенничество: преступник выманил у пенсионерки $1 000 000 и собирался выманить еще столько же

Пожилая женщина из Сан-Хосе стала жертвой схемы «pig butchering» и потеряла почти $1 млн, поверив мужчине, с которым никогда не виделась вживую. Она обратилась к ChatGPT только тогда, когда счет на платформе «инвестиций» заблокировали, и именно ответ ИИ остановил финальный этап выманивания.

Pig butchering («забой свиньи») — это вид мошенничества, где преступники «откармливают» жертву доверием и фейковыми прибылями, а затем выманивают у нее все деньги одним большим «забоем». Знакомство началось в Facebook — через подругу. Мужчина очень быстро превратил общение в ежедневный обмен теплыми фразами. Схема стартовала с «тестовой инвестиции»: он убедил ее перевести на «криптоплатформу» $15 тыс. На экране якобы появилось $24 тыс. — моментальная «прибыль», которую создают подобные сайты.

После этого Эд начал давить активнее: $120 тыс. из ее IRA, затем требование довнести $490 тыс., еще один перевод на $62 тыс., а затем — новый раунд давления на еще большие деньги. Когда свободных средств не осталось, он заставил ее оформить второй ипотечный кредит и перевести $300 тыс. В общем — около $987 тыс., собранных буквально по частям ее жизни.

Платформа каждый раз рисовала «рост». На пике на экране было $2,4 млн, и именно тогда женщина попыталась вывести деньги. Страница мгновенно «заморозилась», и Эд заявил, что для разблокировки нужно еще $1 млн. В состоянии полного отчаяния Лок обратилась к ChatGPT — впервые за все время. Именно здесь прозвучал единственный голос, который не пытался вытянуть из нее деньги.

«ChatGPT сказал мне, что это мошенничество, и что мне надо идти в полицию. Я испугалась, очень испугалась, и позвонила ему. Сказала: «ты меня обманываешь!». Сейчас я пытаюсь как-то спасти дом. Я даже не знаю, где буду жить, если не смогу.», — говорит она.

Дальнейший анализ переводов показал, что все средства направлялись в банк в Малайзии, где их забирали группы, связанные с азиатскими криминальными центрами. На прошлой неделе ФБР в Сан-Диего сообщило об изъятии домена, который использовали группы из комплекса Tai Chang (известного также как Casino Kosai) в поселке Кьяукхат в Мьянме для атак на американских пользователей. Это классическая цепь pig butchering: эмоциональный крючок, демонстрация фейковых доходов, выманивание все больших и больших сумм, блокировка счета и финальный шантаж.

Кроме потери почти миллиона, Лок теперь имеет налоговые обязательства за снятие всех средств с IRA и огромный кредит. Она осталась с минимальными ресурсами и риском потерять жилье. Один простой запрос к ИИ остановил катастрофу только потому, что она сделала его вовремя. Если бы это произошло на несколько месяцев раньше, большей части потерь могло бы не случиться.

