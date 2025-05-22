ChatGPT получит собственный iPhone? Экс-дизайнер Apple присоединился к OpenAI со сделкой на $6,5 млрд

OpenAI приобрела стартап экс-дизайнера Apple под названием io за $6,5 млрд, тогда как сам Джони Айв отныне возьмет на себя руководящую роль в компании ИИ по креативу и дизайну.

Уже долгое время ходили слухи, что Айв и руководитель OpenAI Сэм Альтман создают устройство нового поколения для ИИ, а с новым соглашением они только подтвердились. Следует отметить, что задача перед командой стоит трудная, поскольку предыдущие разработки сторонних компаний не отметились успехом — вспомните проблемный AI Pin, который изначально Humane продвигала как убийцу смартфонов, но в конце концов свернула производство и продала остатки HP (кстати, Альтман был среди первоначальных инвесторов Humane).

Согласно WSJ, работа над новым устройством Альтмана-Айва длится около двух лет, а любые подробности засекречены. Некоторые источники говорят, что среди потенциальных продуктов рассматривают наушники и устройства с камерами, подобные смартфонам.

Айв, который отвечал за дизайн iPod, iPhone, iPad и MacBook Air и помог создать новую штаб-квартиру Apple в Купертино под названием Apple Park, покинул компанию в 2019 году и основал собственную дизайнерскую фирму LoveFrom, которая работала над проектами для Christie’s, Airbnb и Ferrari. На веб-сайте компании среди основателей, кроме Джони, упоминается дизайнер Марк Ньюсон, но нет ни слова о том, чем занимается компания, также нет упоминаний об io.

Штат io, в который входят примерно 55 инженеров, ученых, исследователей, физиков и специалистов по разработке продуктов, станет частью OpenAI, тогда как LoveFrom продолжит работать независимо — оставит разработчика ChatGPT среди клиентов и якобы получит в нем собственную долю (сделку планируют закрыть этим летом, после одобрения регуляторов).

«У меня растет ощущение, что все, чему я научился за последние 30 лет, привело меня к этому моменту», — сказал Айв в заявлении, в то время как Альтман отметил, что надеется, что обновленная команда сможет «принести часть творческого духа, который он впервые ощутил с помощью компьютера Apple 30 лет назад».

OpenAI заплатит всего $5 млрд за сделку, поскольку уже владеет 23% io. Покупка, несомненно, является крупнейшей в истории разработчика ChatGPT, ранее компания приобрела инструмент кодирования на основе искусственного интеллекта Windsurf за $3 млрд, а также компанию по разработке аналитических баз данных Rockset за неразглашаемую сумму.

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Первые устройства после приобретения должны быть запущены в 2026 году, однако Альтман уточняет, что они не призваны уничтожить iPhone.