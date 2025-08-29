ChatGPT помог автовладельцу найти Lamborghini, который угнали 2 года назад

Пока полиция по всему миру борется с угоном автомобилей, один мужчина сделал кое-что особенно необычное: использовал искусственный интеллект, чтобы найти свой Lamborghini, потерянный еще два года назад.

Эндрю Гарсия из Калифорнии был уверен, что навсегда попрощался со своим Lamborghini Huracan EVO, когда два года назад его похитили вместе с двумя десятками других суперкаров участники многомиллионной преступной схемы. Похитители брали авто якобы в аренду, но не возвращали, а переписывали на себя с поддельными документами и перепродавали.

«Я плакал, это было больно для многих людей», — вспоминает свои эмоции Гарсия, для которого потеря любимого и довольно недешевого авто стала настоящим ударом.

Некоторые пострадавшие в конце концов смогли вернуть свои авто, но Гарсии не везло. До момента, пока в Instagram ему не пришло сообщение: «Вы продавали эту машину?» и новые фото его Lamborghini. Оказалось, что человек нашел визитку Эндрю и подумал, что он может помочь с приобретением других суперкаров.

Вместо того чтобы сразу передать дело полиции, Гарсия решил начать собственное расследование и воспользовался популярным в настоящее время инструментом — искусственным интеллектом. Мужчина загрузил фото в диалог с ChatGPT с запросом «не фокусироваться на Lamborghini, а обратить внимание на размытое авто на заднем плане».

Далее комбинируя ИИ с инструментами Google для анализа данных о долготе и широте, Гарсия определил, что его авто находится в Денвере, штат Колорадо. Мужчина обратился к местным правоохранителям, которые прибыли на место и подтвердили, что это его пропавший два года назад Lamborghini Huracan EVO.

«Такой проактивный сбор информации очень помогает в возвращении угнанных автомобилей», — заявил представитель Управления по предотвращению автоугонов штата Колорадо Кейл Гулд.

Сейчас полиция расследует, причастен ли владелец из Колорадо к похищению авто. Один из задержанных в Калифорнии участников преступной схемы уже признал себя виновным и ожидает приговора, слушание по другому назначено на октябрь.

Источник: Carscoops