Новости Авто 29.08.2025 comment views icon

ChatGPT помог автовладельцу найти Lamborghini, который угнали 2 года назад

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

ChatGPT помог автовладельцу найти Lamborghini, который угнали 2 года назад

Пока полиция по всему миру борется с угоном автомобилей, один мужчина сделал кое-что особенно необычное: использовал искусственный интеллект, чтобы найти свой Lamborghini, потерянный еще два года назад.

Эндрю Гарсия из Калифорнии был уверен, что навсегда попрощался со своим Lamborghini Huracan EVO, когда два года назад его похитили вместе с двумя десятками других суперкаров участники многомиллионной преступной схемы. Похитители брали авто якобы в аренду, но не возвращали, а переписывали на себя с поддельными документами и перепродавали.

«Я плакал, это было больно для многих людей», — вспоминает свои эмоции Гарсия, для которого потеря любимого и довольно недешевого авто стала настоящим ударом.

Некоторые пострадавшие в конце концов смогли вернуть свои авто, но Гарсии не везло. До момента, пока в Instagram ему не пришло сообщение: «Вы продавали эту машину?» и новые фото его Lamborghini. Оказалось, что человек нашел визитку Эндрю и подумал, что он может помочь с приобретением других суперкаров.

Вместо того чтобы сразу передать дело полиции, Гарсия решил начать собственное расследование и воспользовался популярным в настоящее время инструментом — искусственным интеллектом. Мужчина загрузил фото в диалог с ChatGPT с запросом «не фокусироваться на Lamborghini, а обратить внимание на размытое авто на заднем плане».

Далее комбинируя ИИ с инструментами Google для анализа данных о долготе и широте, Гарсия определил, что его авто находится в Денвере, штат Колорадо. Мужчина обратился к местным правоохранителям, которые прибыли на место и подтвердили, что это его пропавший два года назад Lamborghini Huracan EVO.

«Такой проактивный сбор информации очень помогает в возвращении угнанных автомобилей», — заявил представитель Управления по предотвращению автоугонов штата Колорадо Кейл Гулд.

Сейчас полиция расследует, причастен ли владелец из Колорадо к похищению авто. Один из задержанных в Калифорнии участников преступной схемы уже признал себя виновным и ожидает приговора, слушание по другому назначено на октябрь.

Воздушные силы США покупают Tesla Cybertruck, чтобы использовать в качестве мишеней для ракет

Источник: Carscoops

Популярные новости

arrow left
arrow right
Индустрия искусственного интеллекта в огромном кредите с сомнительным возвратом: "Финансирование на 20-30 лет без перспектив на пять"
Разработчик адаптировал свой сон под лимиты Claude и ускорил написание кода в 10 раз
Бум ИИ: ChatGPT обрабатывает в 2,5 раза больше запросов в день, чем в декабре 2024 года
Джеймс Кэмерон считает ИИ одной из трех экзистенциальных угроз: "Опасность апокалипсиса в стиле Терминатора существует"
Facebook пытается выманить данные для своего ИИ из вашей галереи и еще не опубликованных фото
"Я позор профессии и этой планеты": код с ошибками довел ИИ Gemini до истерики в "петле самообмана"
Создатель Twitter запустил второе за неделю приложение — это создано с ИИ и заставит вас «касаться травы»
Осторожно с запросами: Google читает ваши разговоры с ChatGPT и показывает миллионам людей
ИИ-боты провалили тест на психотерапевта — не хотят работать с алкоголиками и выдают перечень «самых высоких мостов» людям в депрессии
Роботакси Volkswagen будут получать данные о дорогах через блокчейн Solana
Apple готовит свой ChatGPT, — Марк Гурман
GPT-5 сдалась хакерам за 24 часа и выдала "рецепт" бомбы, быстрее 4o
Готовьтесь краснеть: YouTube будет определять возраст пользователей на основе истории просмотров
Ты был мне "другом", а стал "офисным клерком": пользователи в отчаянии от GPT-5
В Сан-Франциско заметили людей с ИИ-диктофонами, записывающими все разговоры в течение дня
ChatGPT говорил, что пишет пользователю книгу на 700 страниц — ужасная и смешная правда открылась в Reddit
McDonald's вместо IT: студенты-программисты в США не могут найти работу по специальности
Илон Маск хотел, чтобы разработчики Grok дали чатботу «собственные лица» — утечка внутренней переписки
YouTube без разрешения "улучшает" Shorts пользователей: "Не ИИ, а машинное обучение"
Американка покончила с собой после общения с ChatGPT — "ИИ-терапевт" написал ей предсмертную записку
Год без смертей в ДТП: европейский город установил рекорд "безопасности на дорогах" благодаря 5 простым изменениям
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить