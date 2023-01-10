«Человек-муравей и Оса: Квантомания» / Ant-Man and the Wasp Quantumania — новый трейлер супергеройского боевика Marvel с украинским дубляжем

Marvel Studios и Walt Disney Studios показали второй трейлер (первый — по этой ссылке) будущего кинокомикса «Человек-Мураха и Оса: Квантомания» / Ant-Man and the Wasp: Quantumania, а Kinomania Film Distribution как всегда не заставила долго ждать его локализованную версию. Триквел «Человека-муравья», который расскажет о приключениях Скотта Лэнга и его близких в Квантовом измерении, официально начинает пятую фазу кинематографической вселенной Marvel.

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Ролик подробнее знакомит с Квантовым измерением, демонстрирует способности суперзлодея Канга Завоевателя, которого сыграл Джонатан Мейджерс, звезда «Страны Лавкрафт» (он также исполнил одну из главных ролей в военной драме «Высший пилотаж»), содержит несколько новых экшен-сцен и немало спойлеров сюжета. А еще в нем впервые показали другого необычного злодея — М.О.Д.О.К. (Мобильный Организм Для Организации Катастроф) в его классическом образе. И, похоже, в третьей части «Человека-муравья» будет немало неожиданных персонажей, в том числе и Крилар, которого сыграл Билл Мюррей.

Вместе Полом Радом к своим ролям вернутся также другие ключевые актеры из дилогии — Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас и Мишель Пфайффер. Режиссером третьего фильма о Человеке-муравье выступил Пейтон Рид, работавший над предыдущими двумя частями, а сценарий написал Джефф Лавнесс, сценарист и сопродюсер «Рика и Морти».

Планы по третьему фильму «Человек-муравей» были подтверждены еще в ноябре 2019 года, однако основная часть съемочного периода началась только в начале 2021 года, а в ноябре 2021 года съемки фильма были завершены.

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В украинский кинопрокат «Человек-муравей и Оса: Квантомания» выйдет с 16 февраля 2023 — традиционно на день раньше мировой премьеры.

Второй трейлер «Человек-Мураха и Оса: Квантомания» (украинский дубляж)

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