"Человек-паук 4" бьет рекорд MCU по количеству злодеев: 9, без учета "серых" Халка и Карателя

«Человек-паук: Абсолютно новый день» станет фильмом MCU с наибольшим количеством злодеев за всю историю франшизы. Инсайдеры и СМИ считают, что зрителям надо ожидать 9-11 антагонистов.





Об этом сообщил инсайдер Алекс Перес в Patreon, передает The Cosmic Circus. По его словам, Marvel делает ставку не на классические большие имена по образцу Зловещей шестерки, а на нишевых злодеев из комиксов. В настоящее время среди подтвержденных антагонистов озвучены:

Скорпион — Майкл Мендо

Тумбстоун — Марвин Джонс III

Уильям Мецгер — Трамелл Тиллман

Мецгер возглавляет ополчение против мутантов и нацеливается на Джин Грей (Сэди Синк), что напрямую связывает сюжет фильма с линией Людей Икс. Отдельно упоминаются Халк в исполнении Марка Руффало и Каратель Джона Бернтала. Их не называют злодеями напрямую, но оба представляют угрозу для Человека-паука. Халка описывают как «дикого», а Карателя как персонажа, находящегося в «серой зоне» морали.

Также ходят слухи, что во вступительном монтаже картины «Человек-паук 4» появится еще больше малоизвестных врагов. Среди них инсайдеры @Cryptic4KQual и Дэниел Рихтман называют Тарантула, Бумеранга, Восьмерку, Шакала (Майлза Уоррена) и команду Принудителей, в которую входят Монтана, Фэнси Дэн и Уил.

«Питер нажил себе немало врагов со времен выхода «Нет пути домой». Этот фильм действительно имеет рекорд по наибольшему количеству злодеев в одном фильме», — считает инсайдер Алекс Перес.

Режиссер Дестин Дэниел Креттон ранее говорил, что команда ежедневно фокусируется на том, как совместить костюм, эмоциональную историю и масштаб события, «которого мы еще не видели».





Премьера фильма «Человек-паук: Абсолютно новый день» запланирована на 31 июля 2026 года. Съемки продолжались с лета 2025-го, а в конце года тизер раскрыл загадочную роль звезды «Очень странных дел».

Источник: Superhero Hype